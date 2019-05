Boksestjerne chokerer: - Jeg vil myrde en mand

Deontay Wilder gentager ubehageligt ønske om at myrde en modstander i bokseringen

Deontay Wilder deler i den grad vandene i den professionelle boksesport, hvor man ellers er vant til lidt af hvert.

For selv i nævekæmpernes brutale verden er det trods alt ikke hverdagskost at flirte med tanken om at slå sin modstander ihjel sådan helt bogstaveligt.

Men det er ikke desto mindre, hvad amerikaneren har gjort i optakten til lørdagens kamp om WBC-titlen i sværvægt mod Dominic Breazale.

Wilder har således - højst usympatisk - udtalt, at det er hans ambition 'at få et lig på sin rekordliste' i lørdagens titelforsvar.

- Det er den eneste sport, hvor du kan myrde en mand og få penge for det. Det er lovligt, lyder det kontroversielt fra Deontay Wilder.

Det er ikke første gang, at Wilder truer Dominic Breazale på livet, og han har bedt amerikanerens lejr om at forberede en begravelse. En bemærkning, som promotor Eddie Hearn har kaldt 'dårlig for sporten'.

- Hans (Brezeales, red.) liv er på spil i denne kamp, og jeg mener hans liv. Jeg forsøger stadig at få et lig på min rekordliste, bræger Deontay Wilder, som endda forsvarer sine udtalelser.

- Dominic Breazale bad om det her. Jeg opsøgte ham ikke. Han opsøgte mig. Så hvis det sker, så sker det. Det er en brutal sport, ikke en gentleman-sport.

- Vi beder ikke hinanden om at blive slået i ansigtet, men vi gør det alligevel. Og du kan spørge enhver læge i verden, og han vil fortælle dig, at hovedet ikke er lavet til at blive slået på, siger Wilder og fortsætter.

- I dette særlige tilfælde er der ondt blod mellem os, så hvorfor ikke (slå ham ihjel, red), spørger Wilder, der allerede for et år siden luftede tanken om at begå mord i ringen.

Dengang fik udtalelserne den britiske sværvægter Tony Bellew til at kalde Deontay Wilder for 'en skændsel og en tankeløs idiot.

Før lørdagens opgør er Deontay Wilder noteret for 40 sejre og en enkelt uafgjort mod Tyson Fury. 39 gange har han stoppet sin modstander før tid.

Dominic Breazale har blot et nederlag i 21 kampe. Det kom til den britiske superstjerne Anthony Joshua i 2016.

Se også: Comeback lurer: Tilbudt 300 millioner for tre kampe

Se også: Grim ordkrig før boksebrag

Se også: Lander kæmpe million-aftale - men der er ét problem