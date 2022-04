Boksestjernen indrømmer: Faldt tilbage i misbruget

Den professionelle bokser Ditlev Rossing løb ind i private problemer under corona-nedlukningen, der fik ham tilbage i sit misbrug

For et par år siden lignede Ditlev Rossing en mand, der var på vej mod toppen i bokseverdenen.

Den hårdtslående cruiservægter var ubesejret i sine 14 professionelle kampe, og han havde sågar fået en titelkamp om IBF International-titlen.

Men det fik en brat ende, da han i december overraskende opsagde sit samarbejde med promotor Mogens Palle.

Dengang begrundede han bruddet med manglende tillid, men mandag aften løftede han i et opslag på Facebook sløret for, at der også har været andre årsager indblandet:

'Boksning er min passion, livsstil og mit arbejde. Men derudover har jeg også altid brugt det til at flygte fra mine indre dæmoner.'

'Da corona lukkede ned for muligheden for at bokse kampe, så røg jeg desværre tilbage til det, jeg er vokset op med, misbrug,' skriver han blandt andet.

Desuden gør han det klart, at han tirsdag morgen påbegynder behandling for sit misbrug og derfor ikke er tilgængelig i et stykke tid.

Ditlev Rossing slog Sviatoslav Svyryd i sin seneste kamp, der efterhånden ligger to år tilbage. Foto: Lars Poulsen

Ditlev 'D-Struction' Rossing har ikke været i ringen siden februar 2020, hvor han besejrede ukrainske Sviatoslav Svyryd på teknisk knockout. Men man kan forvente at se ham tilbage i ringen, for han er ikke færdig med boksningen, lover han:

'I har ikke set det sidste til mig i ringen endnu.. Jeg kommer tilbage stærkere end nogensinde før!'