Boksning i topklasse: Se det hele på Ekstra Bladet

Der er garanti for blod, sved og drama, når der igen fredag dækkes op til boksning i topklasse. Det sker ved et stævne i Berlin i Tyskland, hvor der er flere prominente navne på deltagerlisten. Stævnet er desuden det første efter en længere pause grundet coronapandemien, som naturligvis gjorde det umuligt at slå løs på hinanden i bokseringen.

Blandt de deltagende er den tyske bokser med rødder fra Equador, 'Golden Jack' eller Jack Robert Culcay-Keth.

Her skal 'Golden Jack' forsøge at forsvare sin internationale titel i World Boxing Organization (WBO), som han vandt for første gang tilbage i 2015 og sidenhen har forsvaret to gange med sejre til følge. Den 34-årige tysker skal op mod Howard Cospolite, der indtil videre står noteret for 18 sejre i karrieren og syv nederlag. De to skal duellere i klassen super-letvægt, hvor de skal dyste i 12 runder.

'Golden Jack' og Howard Cospolite er dog langt fra de eneste, der skal i aktion fredag i det tyske. Også den håbefulde tysker Björn Schicke med en to titler i European Boxing Confederation (EUBC) og European Boxing Union (EBU) på sit CV. Førstnævnte er den højeste klasse i Europa for amatørboksere.

Björn Schicke er desuden stadig ubesejret i karrieren, da han indtil videre står noteret for 16 sejre og ingen nederlag. Han skal op mod 26-årige Marten Arsumanjan, der også har vundet langt størstedelen af sine kampe i karrieren. Han er noteret for ni sejre og blot et nederlag. De to skal kæmpe om titlen i mellem-letvægt.

Du kan se hele programmet for boksebraget i Berlin i faktaboksen nedenunder:

Programmet for boksestævnet i Berlin: Kamp 1: Jama Saidi - Jay Spencer Kamp 2: Artur Mann - Rad Rashid Kamp 3: Vincenzo Gualtieri - Alexander Pavlov Kamp 4: Bjorn Schicke - Marten Arsumanjan Kamp 5: Jack 'Golden Jack' Culcay - Howard Cospolite Vis mere Luk

