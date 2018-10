Bredahls store sorg: Har mistet sin søn

Skæbnen har været barsk ved den tidligere bokseverdensmester Johnny Bredahl.

Ikke nok med, han blev ramt af en stor personlig deroute efter det voldsomme overfald i 2006, så har Johnny Bredahl nu også mistet sin syge søn.

24-årige Kristoffer døde i onsdags.

Han led af muskelsygdommen Duchennes muskeldystrofi, der er en sygdom, hvor muskelstyrken gradvis svækkes.

- Det er trist og frygteligt, når ens børn dør først. Det er meget hårdt i mit hoved, siger en bevæget Johnny Bredahl til Ekstra Bladet.

Dødsfaldet kommer dog ikke som det store chok for Johnny Bredahl og hans ex-kone Charlotte. Da Kristoffer var tre et halvt år, fik han konstateret muskelsygdommen.

Arkivfoto: René Schütze

Dengang spåede lægerne, han måske ikke ville blive mere end 18 år. Nu levede han seks år længere.

- Jeg kan huske, da han var meget lille, skældte jeg ham ud, fordi han ikke gik op ad trapperne. Men han kunne ikke, viste det sig, fordi han jo var syg.

- Kristoffer har ventet i 21 år på at dø. Det har været trist for ham, at han konstant har haft behov for hjælp. Hans hjerne fejlede intet, men han havde behov for hjælp til alt, forklarer en tydelig berørt Johnny Bredahl.

Duchennes muskeldystrofi er en sjælden sygdom, som ofte er medfødt. For Kristoffers vedkommende har han været afhængig af hjælp til alt siden sit tredje år.

Johnny Bredahl fik Kristoffer sammen med sin første kone Charlotte.

- Jeg tror, Kristoffer skal begraves på Frederiksberg. Det var der, han blev født og voksede op, fortæller Johnny Bredahl.

Ser ikke tvillingerne

Johnny Bredahl er også far til tvillingerne Nanna og Sally, som han fik med sin anden kone, Jacqueline.

På hans krop er ingen i hvert fald i tvivl om, hvad de hedder og betyder for ham. For Bredahl har deres navne tatoveret på kroppen.

Men den nu 50-årige Johnny Bredahl har ikke set sine tvillinger i mere end halvandet år.

Han har heller ikke telefonisk kontakt med dem.

- Men jeg ved, at de nåede at besøge og se Kristoffer kort tid før, han døde, siger Johnny Bredahl, der håber, han på et tidspunkt får lov at se sine tvillinger igen.

