Ceylan slået i gulvet: Se chok-knockout her

- Jeg kunne godt mærke, jeg blev ramt. Men jeg synes kamplederen stoppede kampen alt for tidligt, sagde fjervægteren Dennis Ceylan efter sit skuffende nederlag

Den tidligere europamester i fjervægt, Dennis Ceylan, løb ind i et uventet og chokerende nederlag, da han allerede i anden omgang var uopmærksom og blev fældet af spanske Jesus Sanchez’ højrehånd.

Ceylan lignede ellers en bokser, der efter at have kontrolleret første omgang, var ved at få styr på sin modstander, der kun kom med en enkelt knockout i ni kampe i bagagen.

Dennis Ceylan var skuffet over kampleder Freddy Rafn stoppede ham allerede i anden omgang af opgøret, for han så sig selv i stand til at fortsætte.

- Jeg kunne godt mærke, jeg blev ramt. Men jeg synes kamplederen stoppede kampen alt for tidligt. Jeg synes slet ikke der var grund til at stoppe kampen på det tidspunkt, sagde han, mens Freddy Rafn sagde, at han slet ikke havde været klar til at bokse videre.

Dennis Ceylan landede på ryggen i anden omgang, og spørgsmålet er, om hans karriere kommer op at stå igen. Foto: Claus Bonnerup

- Nu skal jeg hjem og se, hvad der skete, men jeg er helt sikkert ikke færdig som bokser, sagde den 29-årige århusianer, der efter at have erobret EM-titlen, nu har tabt de to seneste kampe.

Også udenfor ringen har han været igennem en nedtur, og han fik en kokaindom sidste sommer.

