Chok-melding: Boksestjerne dømt for drab

Den olympiske bokser Felix Verdejo Sanchez er blevet kendt skyldig for drab af sin gravide kæreste, Keishla Rodríguez Ortiz.

Det skriver det amerikanske nyhedsmedie People.

Den 30-årige bokser, der oprindeligt kommer fra Puerto Rico, fik efter en månedlang retssag fredag sin afgørelse.

Manden blev kendt skyldig for at have kidnappet Keishla Rodríguez Ortiz, dræbt hende og dræbt et ufødt barn, som han var far til.

Keishla Rodriguez blev fundet i en lagune nær San Jose i 2021. Foto: Carlos Giusti/Ritzau Scanpix.

Hvor længe han skal være fængslet, vides endnu ikke. Det forventes først, at Felix Verdejo Sanchez får sin endelige straf 3. november 2023.

Keishla Rodríguez Ortiz blev tilbage i 2021 fundet død i en lagune nær hovedstadsbyen San Juan i Puerto Rico.

Drabet startede en større protest over hele øen, der satte fokus på behandlingen af kvinder.

Den nu tidligere lightweight bokser har 29 professionelle boksekampe på CV'et, hvoraf han har vundet 27 af dem.

Han deltog blandt andet også under de olympiske lege i 2012 i London.

Mediet People forsøgte at få en kommentar fra Felix Verdejo Sanchez' advokat, men vedkommende havde ifølge mediet ingen kommentarer.