Chokdebut: - Mange rystede på hovedet

Den 18-årige Nørrebro-bokser Mahdi Jallaw led et overraskende nederlag mod den på daværende tidspunkt 36-årige ukrainer Artem Ayvazidi i sin debut som professionel bokser tilbage i juni sidste år.

Mahdi Jallaw, som ellers havde domineret debut-kampens første to omgange, blev komplet overrumplet af et velplaceret venstre-hook fra den erfarne ukrainer - der ellers ikke havde hentet en sejr siden 2010.

Det lykkedes aldrig den talentfulde københavner at komme sig helt over chokket efter bl.a. at være blevet sendt til tælling i 3. og 4. omgang. Og derfor blev den hårde debut som prof-bokser også til sidst vekslet til et bittert point-nederlag.

Et par seriøse skideballer

Lørdag til Fight Night i Vesterhavshallen i Ringkøbing er det til gengæld en veloplagt og hævntørstig Mahdi Jallaw, der virkelig ser frem til at vaske tavlen ren og bevise sit værd:

- Jeg føler mig klar! Jeg har trænet ekstra hårdt og er denne gang ekstremt godt forberedt. Og for at være helt ærlig så glæder jeg mig bare til at komme op i bokseringen igen, siger Mahdi Jallaw til Ekstra Bladet.

Foto: Ritzau Scanpix/Peter Klint

- Jeg har lært virkelig meget af min debut-kamp. Og jeg har virkelig fået et par seriøse skideballer af min boksetræner (Jan Krogsgaard, red.).

- Nederlaget har ikke taget modet fra dig?

- Nej. Tværtimod. Jeg tog bare alt, alt for let på min debut-kamp.

- Du er vel hævntørstig for at bevise dit værd lørdag?

- Ja, det kan du tro! Jeg ved, at der var mange, der rystede på hovedet af mig efter min første kamp. Men jeg glæder mig bare enormt meget til at bevise over for folk, at de tog grueligt fejl, understreger Mahdi Jallaw.

- Glem alt om debuten

Den 18-årige letvægter skal lørdag i Ringkøbing op imod serbiske Nemanja Jasenovski - en 22-årig bokser, der i januar i øvrigt blev knockoutet af Peder Forsman-bokseren og Gilleleje-talentet Oliver Møllenberg, som også er på plakaten i Vesterhavshallen i Ringkøbing.

Mahdi Jallaw er tidligere U15 og U17 europamester som amatør-bokser. Og lørdagens opgør virker som en mere overkommelig opgave.

- Mahdi Jallaw skal bare glemme alt om sin debut sidste år. Kampen lørdag er i stedet hans rigtige debut, hvor han endelig får lov til at bokse på dansk grund. Han bliver ført stille og roligt frem, så han kan få lov til at udfolde det store talent, han besidder, siger boksepromotor Peder Forsman inden Ringkøbing-stævnet.

- Det er jo ikke for sjov, at Mahdi Jallaw stadigvæk er den eneste dansker, der er blevet dobbelt ungdoms-europamester - og desuden også har en bronze-medalje fra ungdoms EM. Det er aldrig opnået hverken før eller siden.

- Nederlaget i debuten var uheldigt. Men vi starter forfra og bygger ham op som en debutant igen. Intet pres fra min side, beroliger den danske boksepromotor.

14-årige Jallaw i konkurrencen om årets funde. Arkivfoto: Finn Frandsen

Som 14-årig var Mahdi Jallaw tilmed nomineret til kåringen af Årets Fund. En pris, som Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og Politiken står bag.

Desuden bokser talentet 18-årige Oliver Møllenberg fra Gilleleje sin bare anden prof-kamp mod den noget ældre serber 28-årige Mirko Jovic ved boksepromotor Peder Forsmans debut-stævne i Vesterhavshallen i Ringkøbing lørdag.

Kessler-lærlingen Abdul Khattab og weltervægteren Mikkel Nielsen er bl.a. også på bokseprogrammet - som du kan følge LIVE i Ekstra Bladet+