Chokeret Sauerland: Det er fucking ulækkert

Ekstra Bladet kunne onsdag afsløre, at den danske promotor Peder Forsman tilbage i 2005 blev idømt syv års fængsel for at have begået otte voldtægter. En oplysning, han har holdt hemmelig for både bokseforbundet, samarbejdspartnere og de boksere, han har repræsenteret.

Her er boksepromotors uhyggelige fortid

Forsman annoncerede i februar, at han havde skrevet kontrakt med Patrick Nielsen, og han har desuden fungeret som manager for den danske verdensmester Dina Thorslund i nogle år.

Afsløringen har siden fået flere af Peder Forsmans klienter til at afbryde samarbejdet med den voldtægtsdømte promotor.

Ekstra Bladet har torsdag talt med den tyske promotor Nisse Sauerland, der repræsenterer netop Dina Thorslund, og som ligeledes stod for at promote Patrick Nielsen, før dennes skifte til Peder Forsman.

Og det var en mildt sagt chokeret Sauerland, der ikke lagde fingrende imellem i sin vurdering af afsløringerne.

- Chokerende, chokerende, chokerende.

- Jeg kan bare ikke tro det. Man tror, man kender en person, og så viser det sig, at de er i stand til at gøre sådan noget. Jeg er stadig ved at prøve at forstå det.

'Det er bare utilgiveligt'

Ifølge Nisse Sauerland har det professionelle forhold til den danske promotor op til nu været gnidningsfrit. Et faktum, der næsten bare gør det endnu sværere at forholde sig til nyheden.

- Vores samarbejde har været virkelig godt. Det er jo også derfor, at jeg slet ikke havde set den komme. Det tror jeg ikke, at der var nogen, der havde.

- Jeg arbejder i bokse-verdenen og omgås alle mulige typer af mennesker. Mennesker med forskellig baggrund og fortid. Men med den slags... Det er bare utilgiveligt. Den slags mennesker vil jeg ikke være involveret med eller omgås.

- Både for mit eget vedkommende og for folk, jeg arbejder sammen med, som har talt med ham ofte, vi kan simpelthen ikke tro det. Det er et granat-chok. Det er simpelthen bare fucking ulækkert.

'Det er vanvittigt'

Men selvom chok og afsky lige nu fylder meget, er der dog også plads til undren. For det faktum, at Peder Forsman har forsøgt at skjule sin fortid, samtidig med at han har valgt at stille sig i bokse-verdenens rampelys, giver overhovedet ingen mening for den tyske promotor.

- Hvordan kan man overhovedet finde på at gøre som ham? Lad os sige, at man har gjort de her ting. Så går man ud og signer Patrick Nielsen og stiller sig foran et kamera. Patrick er en rimelig berømt fyr i Danmark, tænker jeg? Nogen kommer da til at genkende dig? Det er vanvittigt.

Nisse Sauerland har efter afsløringerne været i kontakt med sin danske verdensmester Dina Thorslund. De har begge haft svært ved at forholde sig til nyheden, men har samtidig fokus på, at virakken ikke skal komme til at påvirke danskeren sportsligt på nogen måde.

- Dina vil selvfølgelig ikke have noget med ham at gøre. Hun har en karriere, hun skal forfølge. Hun skal videre, hun skal bokse, slutter Nisse Sauerland.

