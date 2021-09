Choksejr i nat: Ny sværvægtsmester

Der var masser af fyrværkeri over Tottenham Hotspur Stadium med 67.000 forventnings-ekstatiske tilskuere, da Anthony Joshua gik mod ringen for at møde ukrainske Oleksandr Usyk i kampen om britens fire sværvægtstitler hos WBA, WBO, IBF og IBO.

Og der blev også smidt med bomber gennem de tolv underholdende omgange, hvor den ubesejrede udfordrer i hovedparten var et lille skridt foran og havde hurtigere hænder end sin tungere modstander.

Med sin fortjente sejr sender han en chokbølge gennem sværvægtsklasse, hvor alle – inklusiv aktørerne selv – har set frem til det ultimative brag mellem Joshua og landsmanden Tyson Fury.

Oleksandr Usyk tog teten fra starten af den tempofyldte kamp. Foto: Reuters/Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Udfordreren, der bokser med højre fod forrest, tog den første runde, hvor han i modsætning til Joshua landede et par stød, og mønsteret fortsatte i anden omgang, hvor den tidligere letsværvægter var klart mest aktiv.

Og han fik for alvor ram på 31-årige Joshua med venstrehånden i tredje omgang, hvor mesteren et øjeblik så let rystet ud men red stormen af.

I den fjerde runde fortsatte den teknisk stærke og ubesejrede udfordrer i sit kværnende tempo, men Joshua fik i højere grad nulstillet magtbalancen og i den femte begyndte han for alvor at svare igen - højt og dybt.

I sjette omgang tog han for alvor føringen i kampen og landede for første gang sin tunge højre, både via et lige stød og et hook.

Midtvejs kom Joshua stærkt tilbage i kampen. Foto: Reuters/Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Den teknisk fine og rene kamp var helt åben halvvejs, da 34-årige Usyk i syvende omgang igen tog teten og landede flere træffere på sin fysisk større modstander.

Og så var det såmænd Joshuas tur til at komme tilbage med fine, dybe træffere i den ottende omgang, før der igen blev nulstillet i den næste runde af den underholdende kamp, der virkelig holdt det store publikum fremme på stolesæderne.

Usyk kom stærkt ud til den tiende omgang, hvor han nu også måtte slås med en øjenskade, men han var stadig en lille smule hurtige i tanke og handling end hjemmefavoritten, da de to gik ind til tolvte og sidste omgang – tilsyneladende med et krav om en knockout, hvis Joshua ville beholde sin titel.

Det blev givet og taget i den meget lige kamp. Foto: Reuters/Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Han gik da også mere helhjertet efter det i den afsluttende runde men til slut var det ham, der hang i tovene under et bombardement fra Usyk, der efter sidste gong gong sank sammen på knæ på kanvassen.

Kort efter kunne han dog løfte hænderne i vejret og nyde sin fortjente sejr med alle tre dommerstemmer.