Coronakrise udsætter sværvægtsbrag

Der bliver ikke uddelt øretæver i sværvægtsboksning 20. juni for fyldte tribuner i London, som det ellers var planen.

Boksebraget imellem Anthony Joshua og bulgarske Kubrat Pulev blev fredag pillet af programmet og udsat på ubestemt tid som følge af coronakrisen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dermed kan britiske Anthony Joshua fortsat tilbringe hele sommeren som verdensmester i sværvægt i de tunge forbund IBF, WBA og WBO.

VM-titelkampen mellem Joshua og Pulev skulle være bokset for fulde gardiner på Tottenham Hotspur Stadium, men det har coronapandemien på verdensplan altså nu sat en stopper for.

Ifølge Reuters arbejder promotor Matchroom Boxing på at finde en ny dato for at afvikle kampen.

- Der bliver arbejdet på at finde en ny dato, og vi fortsætter med at undersøge muligheden for, at kampen kan foregå på Tottenham Hotspur Stadium, skriver Matchroom Boxing i en meddelelse.

