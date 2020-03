Coronavirus kan udsætte Anthony Joshuas titelkamp

Anthony Joshuas titelkamp i sværvægtsboksning mod bulgareren Kubrat Pulev bliver højst sandsynligt udsat som følge af coronaviruspandemien.

De to skulle have mødtes på Tottenham Hotspur Stadium den 20. juni. Nu ligner det nærmere, at det først bliver i juli.

Det oplyser Joshuas promoter, Eddie Hearn, til Sky Sports.

Mødet mellem den 30-årige brite, der er indehaver af sværvægtsbælterne hos IBF, WBA og WBO, og 38-årige Kubrat Pulev skulle have fundet sted, når Premier League-sæsonen var slut.

Men eftersom de engelske fodboldligaer er sat på pause, og EM er udskudt til 2021, kan boksebraget meget vel blive rykket til senere på sommeren.

Og det kan betyde, at stadionet med plads til 62.000 tilskuere ikke længere er ledigt.

- Der er allerede planer om at rykke Anthony Joshuas kamp til juli. Vi har en potentiel dato, siger promotor Eddie Hearn til Sky Sports.

- Et krav fra Anthony til hans næste kamp - en nødvendighed for ham - har været, at han skulle bokse i England. Den 20. juni er stadig langt væk. Det er stadig i vores planer. Vi har talt med Tottenham og sørget for, at vi alle er enige.

Promotoren har også andre store sværvægtsbrag i kalenderen. Det gælder britiske Dillian Whyte mod russiske Alexander Povetkin i Manchester den 2. maj og britiske Dereck Chisora mod ukrainske Oleksandr Usyk den 23. maj i Londons O2 Arena.

- Vi ser nærmere på disse kampe lige nu. Vi håber, at de ikke behøver at blive flyttet, men vi forstår også godt, at situationen konstant ændrer sig, siger Eddie Hearn.