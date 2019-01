Cutman hyldes efter blodigt opgør: - Det så rigtig, rigtig grimt ud

Lokal-helten Dina Thorslund sejrede på point i et blodigt opgør mod den 39-årige tysker Alesia Graf. Trods et flækket øjenbryn kæmpede Struer-darlingen ufortrødent videre og leverede en stensikker præstation

STRUER (Ekstra Bladet): Dina Thorslund forsvarede sent lørdag aften sin WBO VM-titel i super-bantamvægt ved Team Sauerland-stævnet Nordic Fight Night i Struer.

Den lokale bokse-darling besejrede den erfarne 39-årige titel-udfordrer Alesia ‘The Tigress’ Graf på point med en enstemmig afgørelse. Dynamit-Dina leverede en sikker præstation og var i kontrol i størstedelen af Sauerland-stævnets hovedkamp.

Publikum skreg på deres bokse-favorit, hver eneste gang den 25-årige struerboer landede en stenhård fuldtræffer i smasken på sin sejlivede modstander - men den rutinerede Graf gav nemlig ikke op uden hård kamp.

De to bokse-kombattanter bragede uheldigvis hovederne sammen op til flere gange i løbet af kampen - og en enkelt gang endte det med at få store konsekvenser for Dina. I 7. omgang resulterede det nemlig i et flækket øjenbryn over Dinas venstre øje, så blodet flød ned ad ansigtet. I første omgang måtte hun lappes sammen af kamp-lægen, inden Thorslund-teamets erfarne ‘cutman’, den professionelle boksetræner Brian Mathiasen, for alvor fik stoppet blødningen.

Foto: René Schütze

Skaden virkede dog umiddelbart ikke til at have nogen negativ effekt på en uberørt Dina Thorslund, der boksede kampen færdig uden de store problemer!

- Det var en kamp, hvor jeg virkelig forsøgte at holde hovedet koldt i stedet for at starte ud vildt og aggressivt. Jeg skulle i stedet være aggressiv på det rigtige tidspunkter … Og da jeg så får flængen, så tænkte jeg: ‘Der er ingen grund til at gå i clinch og risikere at åbne såret op igen, fortalte Dina Thorslund efter kampen.

- Men nej, jeg var ikke nervøs. Så længe det stoppede med at bløde, så lagde jeg sgu ikke så meget mærke til det. Brian Mathiasen gjorde det mega-godt og fik hurtigt styr på blødningen - så for mig var det egentlig bare at bokse videre. Man tænker kun over det, hvis det bløder ned i øjet … Men når det ikke gør det, så er det bare fremad!

- Jeg vil altid gerne stoppe min modstander, når jeg har mulighed for det. Men det var ikke det afgørende i dag. Det afgørende er, at jeg vinder og leverer en solid præstation - og at jeg dermed får mere erfaring! 13 kampe på cv’et er jo stadig ikke alverden … Men lige nu får jeg alle de gode erfaringer, så jeg er rustet til at stå i f.eks. Madison Square Garden eller et større sted, sagde hun.

Nisse Sauerland var også en tilfreds promotor efter Dinas sikre pointsejr - trods dramatikken - og roste sin danske verdensmester for ikke at gå i panik undervejs:

- Det var en meget, meget flot præstation af Dina. Og underligt nok så vil jeg hellere have et flækket øjenbryn i en kamp som denne, så Dina kan lære at håndtere et ‘cut’, i stedet for at det sker for første gang til en stor og vigtig titel-kamp, indledte Sauerland.

- Hun håndterede presset og gik ikke i panik. Og Brian Mathiasen leverede et fantastisk stykke arbejde i ringhjørnet … Folk undrer sig ofte over, hvorfor det er så vigtigt at have en ‘cutman’ med i ringhjørnet, og kampen her til aften (lørdag, red.) var bare et klokkeklart eksempel på, hvorfor det er så ekstremt vigtigt. Alle kunne jo se, hvor meget det blødte.

Ifølge boksetræner Thomas Madsen var det en Dina der boksede på cruise-control igennem hele kampen:

- Dina var et niveau over Graf og boksede egentlig på cruise-control i hele kampen. Og som Nisse (Sauerland, red.) siger, så er det fint at prøve sådan et cut. Det så nemlig rigtig, rigtig grimt ud, da Dina kom ud fra 7. omgang. Men Brian Mathiasen stopper nærmest blødningen på en enkelt omgang - og så boksede hun sikkert kampen hjem derfra, indledte Thomas Madsen.

- Det var en Dina på 75 procent her til aften (lørdag, red.) af det hun i virkeligheden kan præstere. Der har været mange ting i ugen op til, så nu har hun lige en enkelt uges ferie, og så må vi i gang med noget løbetræning igen. Og så ligger der en Acuna (Marcela Eliana, red.) der har IBF VM-titlen (i super-bantamvægt, red.) som er ved at være pluk-klar, fortalte han.

Selv proklamerede Dina, at hun meget gerne vil samle alle bælter i sin vægtklasse - og desuden ligger der nu også et titelforsvar og venter mod en australsk modstander i en kamp sandsynligvis down under.

- Og når Sarah Mahfoud og Mogens Palle er klar, så kan de bare komme an! sluttede Dina sine fremtidsplaner af med.

Dansk bokse-sensation er verdensmester efter brutal knockout

Se også: Veteran udfordrer bokse-playboy: Få ham tilbage i ringen!

Konen kom sin mand til undsætning: Cirkusklovn fik for mange tæsk!