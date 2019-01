Danmarks nye stjerne: Var på landsholdet i anden sportsgren

Der skulle Ebola-udbrud til for at stoppe Oliver Mengs karriere i springgymnastik, og først da han fandt faderens medaljer på loftet, blev det boksning for den nykårede verdensmester. Skolen gad han ikke, men måske ender han som frømand

19-årige Oliver Meng blev sent fredag aften Danmarks yngste professionelle bokseverdensmester nogensinde med en sejr over Maono Ally, men faktisk kunne det nemt være endt med noget helt andet end boksning. Han startede godt nok allerede som otte-årig til boksning, men inden da var han en meget talentfuld springgymnast.

- Jeg var med i bruttotruppen på landsholdet, så det var jeg også meget god til. Det er så forsvundet lidt, efter jeg er blevet lidt ældre, men nogle gange står jeg stadig på hænder for at hygge mig, siger Meng til Ekstra Bladet.

Kunne du være blevet verdensmester i springgymnastik?

- Hvis jeg havde dedikeret mig lige så meget til springgymnastik som til boksning, så havde jeg været lige så god her. Talentet var der, siger Meng.

Artiklen fortsætter under billedet...

Oliver Meng (tv.) har også forsøgt sig med fodbold og motocross. Foto: Per Rasmussen.

Der var en særlig oplevelse, der gjorde, at det ikke blev springgymnastik for Oliver Meng. I en alder af seks eller syv år skulle hans hold på tur til Uganda, men da lille Oliver hørte, at der her florerede en sygdom ved navn Ebola, så meldte han fra.

- Det var som om, at jeg mistede lysten her, og så stoppede jeg, siger Meng og fortæller tydeligvis en af de historier, som familien har fortalt igen og igen gennem årene.

Han forsøgte sig også med fodbold i den lokale klub i Væggerløse og motocross, men som otte-årig fandt han nogle medaljer på loftet, og det viste sig at være fra faderens boksekarriere.

- Jeg vidste faktisk ikke, at han havde gået til boksning, men det fandt jeg så ud af, så det ville jeg også prøve jo.

- Jeg kan godt huske, at jeg gik derhjemme og plagede om, at nu skulle jeg prøve at gå til det.

Artiklen fortsætter under billedet...

- Det tog ikke så lang tid før at vi fandt ud af, at jeg havde lidt talent, siger Oliver Meng. Foto: Per Rasmussen.

Da faderen så brækkede begge arme i en lastbil-ulykke i Sverige og gik hjemme, så var der pludselig tid til at tage sønnike til boksetræning, og så gik det stærkt.

- Jeg følte mig godt tilpas med, at man kunne bruge en masse energi i træningslokalet. Jeg kan huske, at vi trænede mandag, onsdag og fredag, og hver gang, at det var tirsdag, så var det bare øv, siger Meng.

- Det tog ikke så lang tid før, vi fandt ud af, at jeg havde lidt talent. Vi fik fat i boksehandsker, og min morfar fyldte hylsteret til en gammel sovepose med sand fra stranden, og så stod jeg og slog på den i udestuen. Det er ligesom, når man ser billeder af amerikanske boksere, der startede som helt små, siger 19-årige Oliver Meng.

I dag får han ofte at vide, at han allerede optræder som færdigt produkt på niveau med langt mere erfarne boksere, og teenageren er da også glad for, at det ikke endte med springgymnastik for ham.

Artiklen fortsætter under billedet...

Oliver Meng har ikke lavet lektier siden 5. klasse. Det passede ikke sammen med elitesport. Foto: Per Rasmussen.

Han har heller ikke nogen uddannelse at falde tilbage på, da han droppede ud af både 10. klasse og Erhvervsskolen.

- Det passede ikke sammen med elitesport. Når du kommer hjem, så skal du lave lektier, og jeg har ikke lavet lektier siden 5. klasse. Jeg har fokuseret på boksning hele tiden og har aldrig været skarp i skolen, siger Meng.

Godt nok er det blevet til en række 12-taller, men der var muligvis en anelse snyd inde over. Forældrene har altid fået at vide, at deres dreng var god, men doven.

- Det var fordi, jeg brugte al min energi på at træne, og det bærer frugt nu. Jeg var bare fokuseret på bokseskolen i stedet for Folkeskolen, siger Oliver Meng.

Frømand

Konfirmationsforberedelserne, hvor man skulle i kirke om søndagen, var heller ikke noget for drengen, så der mødte forældrene op i stedet. Den gik ikke til sessionen hos militæret i sommer, hvor Oliver selv måtte møde op, og det vakte lidt interesse.

- Jeg kunne godt tænke mig at blive professionel soldat eller jægersoldat. Noget hvor man presser sig selv fuldstændig, siger Meng, der er helt vild med tv-programmet ’Aspiranterne’.

Artiklen fortsætter under billedet...

Oliver Meng i fuld gang med træningen. Foto: Per Rasmussen.

Hos Frømandskorpset har de allerede fået øje på bokseren og ville have ham med det samme, men det stod en fem-årig bokseaftale med Mogens Palle i vejen for. Skulle der ske noget uforudset med karrieren, så har Oliver Meng lovet at ringe. Foreløbig er al fokus på sporten.

- Jeg vil jo hellere bokse, lyder det fra 19-årige Meng, der kunne have været verdensmester i springgymnastik, hvis ikke det havde været for nervøsiteten for Ebola i sidste årti.

10 ting du ikke vidste om Oliver Meng - Hjælper sin fars fætter med at få gang i boksning på Færøerne

- Arbejder som bilklargører hos Volkswagen i Nykøbing Falster

- Havde OL 2020 som sit store mål, men uenighed med amatørforbundet gjorde, at han blev professionel

- Som fuldt udvokset regner han med at ende i Mellemvægt eller Supermellemvægt

- Udover sin far har Floyd Mayweather og Canelo Álvarez været idolerne

- Han er ikke i familie med Emilie Meng fra den tragiske drabssag, men bliver ofte spurgt til det

- Som den eneste i Stald Palle bruger han en nyudviklet engelsk app, der analyserer slagene

- Er god til Rumba og Cha-cha-cha og siger ja, hvis han bliver tilbudt ’Vild med dans’

- Har sin far som træner, mens hans mor stod for fan-transport til hallen, og søsteren lagde makeup på nummerpigerne

- Holdt nytår med håndboldstjernen Kristina Mulle Kristiansen via fælles venner

Se også: Mesterbokser politianmeldt af kommune: - De er gået i ringen med den forkerte

Se også: Kvindelige danske stjerner smider tøjet: Vi var aldrig i tvivl

Se også: Sindssyg indtjening: Boksede i to minutter - tjente 60 millioner kroner!