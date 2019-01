Dansk boksehåb ramt af sorg inden kamp: - Det ændrede mit liv

Selvom boksekarrieren buldrer af sted, og endnu en vigtig kamp skal bokses fredag ved Danish Fight Night for Ditlev Rossing, er alt ikke fryd og gammen.

Kort inde i det nye år mistede han nemlig sin plejefar, der gennem længere tid havde været ramt af kræft.

- Det har været vildt og langt fra optimalt. Han har været syg længe, men blev på et tidspunkt erklæret kræftfri, fortæller Ditlev Rossing til Ekstra Bladet, da vi møder ham i træningscentret i København, og fortsætter:

- Men det kom tilbage igen og så gik det rigtig stærkt.

Far-søn

24-årige Ditlev Rossing beskriver forholdet til plejefaren, Christian 'Chris' Ullits Christensen, som et far-søn-forhold.

- Hvor ville du have været i dag, hvis det ikke havde været for ham?

- Det tør jeg slet ikke tænke på. Hvis jeg overhovedet havde været her. Han har reddet mit liv, det er jeg ikke i tvivl om.

- Jeg var en rod og lavede meget ballade. Mit liv var på vej i den forkerte retning. Boksning fik mig ud af det. Pludselig gav mit liv mening.

Chris og Ditlev stiftede bekendtskab, efter at Ditlev ikke længere kunne bo hos sin biologiske forældre.

- Jeg blev sendt på efterskole … Eller jeg blev smidt på efterskole, da jeg var 15 år af min biologiske forældre. Under efterskoleopholdet mistede jeg alt kontakt til de biologiske forældre. Der var en episode uden at gå for meget i detaljer, hvor min biologiske mor valgte sin nye mand frem for mig, siger han.

Bokseren Ditlev Rossing træner i Valby. Foto: Mogens Flindt

Smidt ud

Da opholdet lakkede mod enden, var den unge Ditlev Rossing meget fortvivlet og havde svært ved at se, hvor han skulle hen med sit liv.

- Jeg blev smidt ud af efterskolen. En dag blev det hele for meget for mig; jeg mistede kontakten til mine forældre og måtte ikke se min bror, der betød meget for mig. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle tage hen efter efterskolen.

- Da jeg mødte Chris fik han mig på ret kurs og fokus kom på boksningen.

Og han er klar til fredag. Foto: Mogens Flindt

Tog ham ind

Siden da udviklede forholdet sig mellem de to.

- Han så mit potentiale både i og udenfor bokseringen. Vi havde tillid til hinanden, og han gav mig tag over hovedet. Jeg fik lov til at overnatte hos ham en nat, og en nat blev til to. Til sidst blev han og hans kone mine plejeforældre. Han vidste jeg var en god knægt, der havde brug for en familie.

- Det ændrede mit liv fuldstændigt. Jeg fokuserede bare på min boksning. Det er utroligt hårdt, at han er væk nu. Han betyder meget for mig.

Efter et dødsfald vil nogle foretrække ro til at bearbejde sorgen. Alligevel vælger Ditlev Rossing at stille til kamp mod sin georgiske modstander fredag i Nykøbing F-hallen.

- Jeg kan huske, at han sagde til mig på hospitalet, om jeg nu havde styr på, hvor jeg skulle træne. Han gik op i, at hans sygdomsforløb ikke måtte gå udover mit fokus på kampen. Han levede og åndede for boksning. Jeg gør det for ham og i hans ånd.

Indtil videre er Rossing ubesejret i sin professionelle boksekarriere med ti sejre.

