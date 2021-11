Dansk bokser i alvorlig ulykke

Den professionelle danske bokser Oliver Møllenberg og hans bror var tirsdag aften involveret i en alvorlig ulykke på Gillelejevej ved Græsted i Nordsjælland.

Det bekræfter brødrenes far over for det lokale medie Netavisen Gribskov.

21-årige Oliver Møllenberg førte bilen, men endte med at køre galt, fordi et rådyr løb ud på vejen. Bokseren forsøgte at undvige, men bilen endte i stedet på taget, og begge brødrene var fastklemt, fortæller faderen til mediet.

– De kan muligvis have ligget der i op mod en halv time, men en forbipasserende bilist opdager gudskelov noget jord på vejbanen og finder her bilen. Han hører også, at der råbes om hjælp fra bilen og får slået alarm, siger Thomas Møllenberg til Netavisen Gribskov.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Oliver Møllenbergs sponsorbil med navn på siden endte på taget og brødrene måtte skæres fri. Foto: Allan Andersen

Han oplyser desuden, at begge brødre er uden for livsfare.

– Tobias er den, som er værst tilredt med en række brud på ryg og nakke samt brudlæsioner i ansigtet, mens Oliver umiddelbart er sluppet med mindre skader og muligvis et lille brud i ryggen, siger Thomas Møllenberg til Netavisen Gribskov.

Oliver Møllenberg blev kørt til traumecentret på Hillerød Hospital med en ambulance, mens brorens tilstand var så alvorlig, at man valgte at flyve ham til Rigshospitalet i lægehelikopter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Oliver Møllenberg forud for sin kamp mod Frank Madsen sidste år. Foto: Jonas Olufson

Ekstra Bladet var tirsdag aften i kontakt med vagtchef hos Nordsjællands Politi David Buch. Han fortalte, at begge mænd var ved bevidsthed, da de ankom til ulykkesstedet, og ifølge en opdatering på faderens Facebook-profil var de begge vågne og trak vejret klokken tre i nat.

Udover at være professionel bokser stillede Oliver Møllenberg også op til kommunalvalget i Gribskov Kommune. Han har bokset ti professionelle kampe med otte sejre, et nederlag og en uafgjort som resultat. Senest vandt han over Oszkar Fiko i august.