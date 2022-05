Dansk bokser i knivdrama

Den danske bokser Kem Ljungquist var i december involveret i en dramatisk episode, hvor han måtte afvæbne en mand med en kniv.

Det kom frem i Retten i Nykøbing torsdag, hvor bokseren vidnede i sagen, skriver det lokale medie Folketidende.

Den 22-årige mand var angiveligt ude af kontrol og havde konfronteret Kem Ljungquists familiemedlemmer, der fik tilkaldt bokseren i forsøget på at afværge situationen.

- Jeg valgte at vente på muligheden for at pacificere ham, og at han kiggede væk. Da muligheden så bød sig, så pacificerede - eller slog - jeg ham og kniven ud af hans hånd, lød det ifølge Folketidende fra Kem Ljungquist i retssalen.

- Jeg havde blod overalt efterfølgende, men det var ikke mit. Det var den sigtede, der havde holdt om bladet på kniven, og mens jeg forsøgte at holde ham nede, så har det ramt mig, forklarede han.

Den 22-årige mand fik seks måneders fængsel for overfaldet, men Kem Ljungquist bærer ikke nag over situationen. Tværtimod håber han, at manden får den hjælp, han har brug for.

- Jeg har mest bare ondt af ham. Jeg ønsker bare, at han skal have noget hjælp, og det her er ikke noget, jeg har haft nogle søvnløse nætter over. Jeg er urørt på alle måder, undtagen i forhold til, at jeg har medlidenhed med ham her, fortalte Kem Ljungquist til Folketidende efter retssagen.

31-årige Kem Ljungquist har i sin professionelle karriere vundet alle sine 12 kampe. Senest i april, hvor han i Frederiksberg Hallerne vandt sikkert over ukrainske Vyacheslav Zhyvotyagin ved Danish Fight Night.

I 2019 var den danske bokser desuden i Las Vegas for at sparre med superstjernen Tyson Fury forud for englænderens kamp mod svenske Otto Wallin.