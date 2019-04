Dansk håb får kæmpe chance: - Glæder mig kolossalt meget

Der er lagt i ovnen til et brag af en boksekamp, når Enock Poulsen træder i ringen 15. juni i Arena Randers.

Poulsen, der er ubesejret i ti kampe, skal forsøge at besjere Michał Syrowatka fra Polen, der ligger nummer ni på på den seneste udgave af Europaranglisten, og som kommer med 20 sejre og 2 nederlag i bagagen.

De to hårdtslående herrer skal dyste om European Boxing Unions EU-titel i super letvægt, som ifølge promotor Mogens Palle vil give Enock Poulsen muligheden for både EM og VM kampe i fremtiden, hvis han formår at besejre den hårdtslående polak.

Og ifølge en pressemeddelelse er den danske bokser mere en klar til at vise sit værd i det jyske.

- Jeg glæder mig kolossalt meget. Det er den slags kampe, som jeg har trænet hårdt på at nå frem til, siden jeg begyndte til boksning. Det er helt optimalt, at jeg skal bokse på hjemmebane. Så ved jeg, at jeg har tilskuerne med mig, og det vil give mig den fornødne styrke til erobre titlen,” siger Enock Poulsen.

Udover Enock Poulsen kommer både WBC junior-verdensmesteren Ditlev Rossing, IBF junior-verdensmesteren Oliver Meng, IBF Interkontinental-mesteren Sarah Mahfoud, Jeppe Thorbjørn Morell, Allan Mahfoud, Heva Sharif og debutanten Victor Ramon i aktion under arrangementet.

Desuden bliver stævnet en ”Jørgen ’Gamle’ Hansen Memorial” til ære for et af de helt store koryfæer i dansk sportshistorie.

Jørgen Hansen, som døde i 2018, var med 9 sejre i 12 EM-kampe - og en karriere, der bød på hele 92 kampe - en af de mest succesrige danske boksere nogensinde.

