Dansk komet uden navn: Vil du hjælpe Oliver?

Køb dig adgang til boksestævnet her

– På en måde synes jeg, at det er lidt plat, at man skal have sådan et grimt navn.

19-årige Oliver Meng bokser fredag 18. januar om IBF’s junior-VM-titel på hjemmebane i Nykøbing F.-Hallen, og her kan han blive Danmarks yngste verdensmester i boksning nogensinde.

Til sammenligning vandt Mikkel Kessler først en VM-kamp som 25-årig. Men hvad skal vi så kalde ham denne nye stjerne? Mikkel Kessler var jo både ’Hitman’ og ’The Viking Warrior’, og andre boksere som Mike Tyson og Brian Nielsen var ’Iron’ og ’Super’.

– Jeg tænker da over det, når jeg ser de andre, men jeg har ikke fundet på noget endnu. I starten skrev de ’Gulddreng’, men det er jo ikke internationalt, og i Danmark tror folk så bare, at jeg går og synger, så jeg fik det stoppet.

– Så blev det til ’teenager’, men så tror folk, at jeg er sådan en, der kommer med bumser over det hele, og sådan skal det ikke være, griner Oliver Meng, da Ekstra Bladet besøger ham i hjemmet i Nykøbing Falster.

Vægten i stuen

I de seneste 12 uger har han kørt tre træningspas om dagen udover arbejdet som bilklargører, og så er det godt at have baglandet på plads. For fire måneder siden flyttede han hjemmefra forældrene i Gedser og sammen med kæresten Charlotte i Nykøbing Falster.

Oliver Meng og kæresten Charlotte i lejligheden i Nykøbing Falster. Foto: Per Rasmussen.

Meng med kæresten Charlotte. Foto: Per Rasmussen

– Det fungerer super-godt. Charlotte har styr på maden og tøjet og det hele. Træning, arbejde, sove og spise, er det eneste, jeg laver.

Vægten står placeret centralt i stuen, så bokseren aldrig kommer til at veje for meget, men det er nu heller ikke noget problem. Selvom kæresten netop har fået jagttegn og har fryseren fyldt med kød, så lever Oliver sundt og bliver ikke fodret med røde bøffer, men kylling, grøntsager, humus og couscous, som Charlotte tilføjer, da bokseren ikke kan huske navnet på sidste del af den moderne mad.

Sover uden kæresten

Natten før den store kamp skal Oliver Meng tilbringe alene på hotel i nærheden. Der er ikke tale om et sex-forbud, men det skyldes mere, at der skal fuld koncentration på stævnet, hvor hans egen kamp er hovedkampen.

– Det er første gang, jeg er øverst på plakaten, og det er mega-fedt, at jeg får chancen for at skrive mig ind i historien, siger Meng. Selv snakker han ikke om, ’hvis’ han vinder, men ’når’ han vinder.

– Det er ikke noget, jeg tænker på op til kampen, men efter kampen bliver det nok stort, at jeg bliver den yngste verdensmester, der har været i Danmark, eller måske i Europa.

Første siden 1971

Også stedet for kampen har betydning. Det er første gang, siden Jørgen ’Gamle’ Hansen mødte Tom Bogs i 1971, at der er professionel boksning i Nykøbing Falster.

- Havde det været i København, så havde det ikke været lige så stort for mig. Der er mange, der støtter mig hernede, og det er fedt. Det er meget småt, men denne her kamp har rykket noget, og bare jeg går en tur op gennem byen, så hører jeg ’hej Oliver’ fra folk, jeg ikke kender, og som vil have billeder. Så det er sjovt at prøve at være en lille smule kendt.

Hvad skal Oliver Mengs tilnavn være? Oliver Gulddreng Meng Oliver Teenager Meng Oliver Goldenboy Meng Oliver Fighter Meng Oliver Mulle Meng Oliver Simon Steen Meng Oliver Falster Meng Oliver Gedser Meng Oliver Couscous Meng Oliver Noname Meng Oliver Volkswagen Meng Oliver Springgymnast Meng Oliver Killer Meng Intet tilnavn – kun Oliver Meng Hvad skal Oliver Mengs tilnavn være? 1 % Oliver Gulddreng Meng 1 % Oliver Teenager Meng 9 % Oliver Goldenboy Meng 5 % Oliver Fighter Meng 2 % Oliver Mulle Meng 0 % Oliver Simon Steen Meng 6 % Oliver Falster Meng 0 % Oliver Gedser Meng 8 % Oliver Couscous Meng 12 % Oliver Noname Meng 2 % Oliver Volkswagen Meng 2 % Oliver Springgymnast Meng 12 % Oliver Killer Meng 42 % Intet tilnavn – kun Oliver Meng Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Har du et meget bedre forslag? Så send det af sted til mke@eb.dk

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tyson, Floyd og Ali

To af Oliver Mengs fire sejre som professionel er vundet på knockout, og får han chancen, så stopper han også gerne 21-årige Maono Ally (8-3-1, 4 ko) fra Tanzania.

– Den ene morgen, jeg står op, vil jeg gerne være en ’killer’ som Mike Tyson, og den den anden dag vil jeg godt være hurtig og elegant som Floyd Mayweather. Men jeg forsøger at kigge på dem begge og også på Muhammed Ali og så tage det bedste fra dem, men jeg er jo bare Oliver Meng, ik’, siger teenageren uden tilnavn.



Ordet ’fighter’ er tatoveret på armen, men er for banalt som tilnavn.

– Jeg hedder faktisk Oliver Simon Steen Meng, men det lyder også dumt, for så tænker folk, ’hvad er det nu, han hedder’. Så er det bedre med Oliver Meng, og Meng er der mange, der kan huske, siger den 19-årige gut fra Falster, som endnu flere vil huske efter fredagens VM-kamp.

Måske kan Ekstra Bladets læsere hjælpe med det perfekte tilnavn.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mengs hemmelige trick

I forbindelse med træningen til VM-kampen har Oliver Meng haft gavn af en særlig opfindelse. Som eneste Mogens Palle-bokser har han brugt en nyudviklet engelsk app, der analyserer slagene.

– Den viser, hvor hårdt og hurtigt han slår, hvornår han bliver træt, antallet af slag, og hvilke kombinationer, der virker. Ud fra matematiske algoritmer kan den mærke, om der er tale om hook eller uppercut.

I handsken sidder chippen, der sender resultaterne til appen, som Meng bruger. Foto: Per Rasmussen.

Her ses den lille chip. Foto: Per Rasmussen

– Det er et godt værktøj, så vi ved, hvad vi skal arbejde videre med, lyder det fra Mengs fysiske træner Martin Thrane.

Da Ekstra Bladet er på besøg, viser Mengs hårdeste slag mod sandsækken 29,4 km/t., mens gennemsnittet er på 17,4 km/t. på de i alt 384 slag. Al data kommer fra en lille viskelæderlignende chip i handsken.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Penge fra biler – og lotto

Selvom Oliver Meng er professionel bokser, så tjener han ikke store penge, selvom det er mere end vennernes SU.

– Det er ikke pengene, jeg gør det for. Jeg er nødt til at arbejde lidt ved siden af.

– Så du bliver ikke millionær i 2019?

– Det ved man aldrig. Det kan godt være, at jeg vinder i Lotto, griner Meng, der dog har lidt af et drømmejob ved siden af boksningen, hvor han klargør biler for Volkswagen.

Foto: Per Rasmussen.

– De skal rengøres og støvsuges, og der skal nummerplade på, og jeg skifter hjul. Jeg elsker at gå og polere bilerne. Det er også derfor, jeg er klargøringsmand og ikke kassedreng i Netto. Jeg kan godt lide alt med en motor, siger Meng, der som følge af VM-kampen er gået ned fra 37 til 25 arbejdstimer ugentligt.

Selv kører han Audi SX og har haft den et års tid, men han drømmer om en ny bil. Kæresten har fået den gamle, som både har fået blink i spejlene og facelift – præcis som bokseren elsker det.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Klar til ’Vild med dans’

– Han kan både danse Cha-cha-cha og Rumba.

Storesøster Simone og mor Marina er færdige med deres træningshold og er også kommet forbi Oliver Mengs træningslokale, og de håber på, at deres bror og søn bliver kendt nok til at komme med i ’Vild med dans’, for så har de aftalt, at han skal sige ja.

– Hvis chancen kommer, så får jeg nok ikke lov at sige nej. De har store planer med mig, griner Oliver Meng, der fik hjælp af storesøster, da han trak dans til eksamen i idræt i 9. klasse.

Mor, storesøster og far. Foto: Per Rasmussen

– Min mor og søster har altid danset, og jeg kan også godt finde ud af det, så jeg tror da, at jeg vil gøre det.

Til fredagens boksekamp skal storesøster i øvrigt stå for makeup til nummerpigerne, mens mor bider negle og organiserer transport af fans til hallen.

Glæd jer! Titelbrag og tæv i stride strømme på Ekstra Bladet

Se også: Vild med dans-vinder får første titelkamp

Se også: Bekymret Kessler: - Der skal gøres nogle ting