Dansk mesterbokser politianmeldt

Et Facebook-opslag, der emmede af årelang frustration over Kerteminde Kommune, har ført til, at den trefoldige nordiske boksemester og OL-aspirant Yvonne Rasmussen er blevet anmeldt til politiet for ærekrænkelse.

Det skriver Fyens Stiftstidende lørdag.

Sagen drejer sig om et opslag på Facebook 22. december, hvori Yvonne Rasmussen anklagede en tidligere leder i kommunen for at være skyld i, at flere borgere i kommunen er døde i utide.

Lederen tog sidste år mod et gyldent håndtryk på en million kroner, da hun opsagde sin stilling, og det fik flere borgere i kommunen til at protestere.

Yvonne Rasmussen har i Fyens Stiftstidende tidligere beskrevet sin langstrakte kamp mod kommunen for at få den rette hjælp til sin søn, der lider af en sjælden sygdom med symptomer, som ligner muskelsvind. Hun lod sin frustration over lederen få frit løb på Facebook.

’Hun er skyld i, at flere voksne og ældre ikke har fået den rette træning således, at deres liv er endt før nødvendigt,’ skrev Yvonne Rasmussen med den tanke, at lederen blandt andet var ansvarlig for besparelser i fysioterapien i kommunen.

Kunne være æreskrænkende

Desuden skrev Rasmussen, at lederen havde truet og manipuleret ansatte i kommunen, hvilket skulle have ført til sygemeldinger og fejlbehandlinger.

Angrebet fik kommunaldirektør Tim Jeppesen til at ringe til Yvonne Rasmussen for at gøre hende opmærksom på, at opslaget kunne være ærekrænkende og dermed strafbart. Han opfordrede Yvonne Rasmussen til at slette opslaget, hvilket hun dog afviste, siger Tim Jeppesen til Ekstra Bladet.

- Hun bad om en time til at overveje sagen, og det accepterede jeg. Da hun halvanden time senere endnu ikke havde ladet høre fra sig og ikke havde slettet eller ændret opslaget, sendte vi anmeldelsen af sted klokken 13, siger Jeppesen.

Yvonne Rasmussen, da hun sidste år netop havde vundet Eindhoven Box Cup. Foto: Privatfoto.

- Yvonne Rasmussen har ret til at have sin mening om Kerteminde Kommune og til at ytre den, men måden, hun her gør det på, er ikke i orden. Vi er alle forpligtet til at tale ordentligt til og om hinanden. Også på de sociale medier, siger Jeppesen.

Yvonne Rasmussen er forbløffet over at være blevet politianmeldt, idet hun faktisk modererede sit opslag efter kommunaldirektørens telefonopkald. Det skete dog så sent, at anmeldelsen var afsendt og kommunens ansatte gået på juleferie.

- Jeg stod midt i at skulle medicinere min søn, hvilket skal ske i sterile omgivelser, så jeg havde nok at se til herhjemme. Derfor nåede jeg ikke at ændre opslaget, selv om jeg godt kunne se, at det var formuleret for skarpt, siger Yvonne Rasmussen til Ekstra Bladet.

- Jeg var i mine følelsers vold, da jeg skrev opslaget. Jeg råber op for min søn og for alle andre, der ikke er stærke nok til at gøre det selv, men det var ikke min mening at ærekrænke nogen.

- Nu må jeg afvente sagens forløb. Jeg håber ikke, jeg bliver dømt for at råbe op på de svages vegne, siger Yvonne Rasmussen.

Rasmussen er forsvarende nordisk mester og har ambition om at hente en VM-titel. Det højeste mål for den 37-årige bokser fra Langeskov er deltagelse i OL i Tokyo i 2020 som den første danske kvindelige bokser.

