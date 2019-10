Dansk stævne tæt på katastrofen: Kamp måtte afbrydes

En mindre fadæse var ved at udvikle sig til en større skandale.

For pludselig gik strømmen i Gillelejehallen, så de knap 1200 fremmødte tilskuere måtte sidde i mørke - og uden spot på bokseringen.

Lyset gik i adskillige minutter, så oldboys-kampen mellem de to legender, der tørnede sammen lørdag aften, 39-årige Ashley ‘Treasure’ Theophane fra England og den forhenværende IBF-verdensmester 40-årige Kassim ‘The Dream’ Ouma fra Uganda, blev afbrudt.

Stemningen blandt publikum havde til den langgaber-kamp da også fuldstændig mistet gnisten og gejsten.

Tilskuerne måtte vente tålmodigt på, at strømmen kom tilbage. Foto: Jonas Olufson

Kampen måtte afbrydes, da lyset i ringen forsvandt. Foto: Jonas Olufson

Publikum begyndte dermed også at blive en ret utålmodige. 'Få det nu overstået' blev der skreget op til bokseringen, hvor oldboys-kampen efter strømsvigt og mørklægning endelig kunne finde en vinder ...

Og det største bifald kom, da en lokalhelt heldigvis fandt stikkontakten til Gillelejehallens loftlamper, der til gengæld lyste hallen så meget op, så det snarere mindede om et diskotek i morgentimerne, hvor tændt lys betyder tak for i aften …

Det hjalp i hvert fald ikke på den intime stemning.

Men efter en lang pause på 20 minutter fandt arrangørerne endelig en løsning på problemet, så aftenens to hovedkampe med Patrick Nielsen og Oliver Møllenberg kunne afvikles på behørig vis.

Gudskelov!

- Nu kom det hele så til sidst op at stå igen, så vi vælger at fokusere på det positive, lød det fra promotor Thomas Møllenberg, der selvfølgelig var ærgerlig over strømsvigtet, men omvendt var Thomas Møllenberg dog stadig begejstret for den opbakning, som bokserne og især Oliver Møllenberg blev mødt med.

Han kaldte Gilleleje for Danmarks bokseby nummer ét.

- Den stemning. Det var bare fantastisk, sagde Thomas Møllenberg, mens bokseekspert Brian Mathiasen glædede sig over niveauet ved stævnet.

- Q Pro Boxing mener, hvad de siger, når virkelig siger, at de gerne vil lave gode boksekampe og stærke matchninger. Vi så ikke én bokser, der bare smed sig ned efter et minut, lød det.

