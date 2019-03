Dansk superbokser udpeget til titelkamp

Den zambiansk-fødte danske bokser Enock Mwandila Poulsen har endnu ikke prøvet at tabe i de ti kampe, han har bokset. Det har man opdaget hos den europæiske bokseunion (EBU), som har udpeget Enock Poulsen som officiel udfordrer til EU-titlen i super letvægtklassen, det skriver Danish Fight Night i en pressemeddelelse.

I titelkampen skal Poulsen op imod den stærke franskmand Yazid Amghar, der har en en imponerende 22-0 statistik med sig.

De to boksere har slået flere af de samme modstandere inden deres møde om EU-titlen. Det er blandt andet gået ud over Berman Sanchez fra og franskmanden Renald Garrido.

Enock Poulsen i kamp mod Berman Sanchez fra Nicaragua. Foto: Lars Poulsen.

EU-titlen i EBU er en stor titel, der giver vinderen en klar fordel på europaranglisten og ofte udløser titelkampe om europamesterskabet. En stor chance for den hurtige bokser i en vægtklasse, der regnes for at være en af de sværeste at dominere i.

Kampen mellem Enock Poulsen og Yazid Amghar er endnu ikke fastlagt, men der er deadline for forhandlinger og eventuelt purse-offer 4. april.

