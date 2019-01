Dansk verdensmester: Blodigt VM-brag afgjort

Dina Thorslund flækkede et øjenbryn i den drabelige duel med den tyske udfrodrer Alesia Graf, men VM-titlen forbliver hos Dina i Struer, der sejrede på point med et enstemmigt dommerpanel

STRUER (Ekstra Bladet): Endelig blev det tid - tid til at dele øretæver ud for publikums-darlingen Dina Thorslund.

Hun blev modtaget som den ukronede bokse-dronning af Struer - og den 25-årige dansker havde tilskuerne med fra 1. omgang.

Dina leverede en kontrolleret start med et par heftige hooks, leverstød og stenhårde uppercuts.

Men Dinas modstander i bokseringen, den erfarne 39-årige tysker Alesia Graf, der havde annonceret, at hun ville fravriste WBO VM-titlen fra hjemmebane-favoritten, viste sig at være en sejlivet kriger.

Blodet flød

Omtrent 7. omgang gik der et sus igennem publikum. De to boksere bragede nemlig hovederne sammen, og Dina endte med et flækket øjenbryn, som i første omgang blev lappet sammen af kamp-lægen.

Selvom blodet alligevel flød fra Dinas venstre øjenbryn, virkede det blot som om, det motiverede hende ekstra til at sende stenhårde slag-serier i smasken på Alesia Graf.

Thorslund-teamet i ringhjørnet fik kontrol over blødningen og sendte Dina fluks tilbage i ringen med besked om at færdiggøre arbejdet.

Fotos: René Schütze

Den danske verdensmester levede op til favoritværdigheden og havde overhånden i det meste af opgøret.

De to kombattanter stødte hovederne sammen et par gange. Men Dina leverede en sikker og solid indsats, der sikrede hende sejren på point fra et enstemmigt dommerpanel til stor jubel for træner-teamet og ikke mindst publikum i Struer Hallen.

- En ting er at blive verdensmester, men at blive verdensmester her i Struer, det er sgu fantastisk. Tak for støtten, jublede Dina Thorslund ud til publikum efter opgøret.

Nu gælder det endnu et titel-forsvar, inden hun for alvor vil samle alle VM-bælterne i sin vægtklasse super-bantamvægt

