Dansker afslører: Var tæt på kæmpebrag

Svenske Robert Helenius gik syv runder 26. august mod Anthony Joshua i Londons store O2-Arena, inden han blev knockoutet.

Men det kunne lige så godt have været Kem Ljungquist fra Nykøbing Falster, der rendte rundt mod den tidligere verdensmester.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Ja ja, jeg var med i vælten som hans næste modstander. De ringede og spurgte, om jeg kunne være klar, siger han og henviser til den ledige plads, der pludselig opstod, da Dillian Whyte blev knaldet i en dopingtest.

Kem kendte Joshua udmærket fra de tos sparring i England sidste år.

- Jeg blev så kontaktet af deres matchmaker. Det var midt i august. Og jeg svarede selvfølgelig ja ja, jeg er klar!

Joshua-klanen valgte dog Helenius i stedet. Hvorfor ved Kem Ljungquist ikke. Han kan kun glæde sig over, at de kiggede hans vej, da der med lynets hast skulle findes en afløser.

- Der var jeg slet ikke for halvandet år siden, så det viser mig, at jeg gør noget rigtigt, kommer det.

Han har tidligere sparret flere gange med Joshuas landsmand Tyson Fury.

Kem Ljungquist skal selv i ringen 7. oktober i Næstved mod sydafrikanske Johnny Muller.

- Det bliver en vanvittigt spændende kamp. Det er fedt! Men jeg kan godt mærke, at jeg har hånden på kogepladen her. Jeg skal være i topform og skal ud og slå på tæven. Jeg skal være klar til at levere en god aften, og samtidig er jeg klar på, at jeg kan ende med at få en røvfuld, siger han.