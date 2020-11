Dansker fanget i terror-drama: - Det rene kaos

- Selvfølgelig er man chokeret. Wien er jo en fredens by, og man havde vel heller ikke lige forventet et terrorangreb i november.

- Men det, de ønsker, er jo, at vi bliver bange for at gå på gaden eller passe vores arbejde. Den sejr skal de ikke have lov at have, siger Kim Poulsen i telefonen fra den østrigske hovedstad.

Her oplevede han mandag aften et drama, som langt overgik, hvad han ellers har oplevet i en ret voldsom karriere i bokseringen, da han som ansat på en pengetransport blev hvirvlet helt ind i det grimme inferno.

Politiet i aktion under de voldsomme begivenheder i det centrale Wien. Foto: Roland Schlager/AFP/Ritzau Scanpix

- Vi skulle ind i Wiens mest centrale distrikt med penge til en bank, da vi hører et ordentligt knald, og så ser min kollega på Facebook, at der er skyderier i gang tæt på banken, fortæller han.

- Vi ringer til vores alarmcentral, som siger, at vi bare skal væk derfra og dirigerer os til en ny bank. Men på vej derhen kan min kollega se via nyheder på nettet, at der nu også er en episode der, og mens vi bliver sendt mod en tredje bank, eskalerer det hele rundt i byen i det rene kaos.

Kim Poulsen under en blodig kamp mod svenske Anthony Ygit. Mandag aften i Wien blev dog mere dramatisk end noget, han før har oplevet. Foto: Ernst van Norde

Kim Poulsen og hans makker blev bedt om at komme hjem til centralen, og de kører igennem den indre by omgivet af blå blink alle vegne.

- Da jeg et par timer senere kører hjem, bliver jeg overhalet af en helt sort bil uden lys eller nummerplader, der kører mindst 150 kilometer i timen, og kort efter kommer tre politibiler stormende forbi. Det har muligvis været en af terroristerne, mener Kim Poulsen.

- I dag er stemningen trykket, og der står svært bevæbnede specialenheder ved undergrundsstationerne, ligesom der er politi alle vegne i gaderne, fortæller Kim Poulsen fra Wien, hvor han i halvandet år har arbejdet med pengetransport. Foto: Jens Dige/Ritzau Scanpix

Da Ekstra Bladet fanger ham tirsdag er han på vej på job igen og beskriver en by, hvor stemningen selvsagt er præget af gårsdagens begivenheder.

- I går var det jo aftenen før corona-lockdown, så alle var ude for at få den sidste øl eller et måltid. Gaderne var fyldt med mennesker.

- I dag er stemningen trykket, og der står svært bevæbnede specialenheder ved undergrundsstationerne, ligesom der er politi alle vegne i gaderne.

33-årige Kim Poulsen har været bosat i Wien, hvor han fik kontrakt som bokser, i seks år. Han gennemgik et kræftforløb i 2016 og brækkede siden kæben i en comeback-kamp.

I dag har han så godt som opgivet boksekarrieren og har sammen med sin kone besluttet sig for at blive boende i Wien.

