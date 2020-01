Dansker skal slås med tidligere verdensmester

En af årets mest interessante danske boksekampe foregår 1. februar til et stævne i Frederiksberg Hallen, hvor danske Jeppe Morell for alvor skal vise sit værd

Den skal have hele armen 1. februar for danske Jeppe Morell. Det er nemlig ikke hvem som helst, han skal krydse næver med til VM-boksegalla.

Med montenegrinske Nikola Sjekloća kommer verdens nummer 26 og en tidligere WBC-verdensmester i supermellemvægt til Frederiksberg Hallen. Den 41-årige veteran har flere knockouts, end Morell har sejre. 35 sejre og fem nederlag har Sjekloća på sit CV, hvor det sidste sidste nederlag ligger tilbage i 2017. Det potentielt ubehagelige møde har Knock Out også tidligere berettet om.

Det danske håb Morell har i en alder af 30 år 12 professionelle kampe og to nederlag på bagen og er på samme rangliste placeret som nummer 50. Derfor kan man næppe placere prædikatet hjemmebanefavorit på skuldrene af Morell.

Nikola Sjekloca bokser om et WBC-bælte mod engelske Callum Smith i november 2014. Et af fem nederlag i karrieren, der har budt på mange store kampe. Foto: Getty Images/Scott Heavey

Har bokset mod de største

Sjekloća vil givetvis heller ikke ryste i bukserne over hverken kulissen eller modstanderen efter i sin lange karriere flere gange at have været i kamp med nogle af sportens spidser.

Således er de fem nederlag, der martrer den ellers imponerende montenegrinske statistik, kommet i VM-kampe fra hænderne af højt agtede navne Anthony Yarde, Tyron Zeuge, Callum Smith, Sakio Bika og vel særligt armensk-tyske Arthur Abraham. Bortset fra en teknisk knockout i seneste nederlag mod Yarde er han aldrig blevet stoppet før tid. I 2016 var han også tæt på et EBU-bælte, men boksede uafgjort mod tyske Robert Stieglitz.

Derfor er der lagt i kakkelovnen til et højtintenst slagsmål over otte omgange, når Morell, som har rundet de 30 somre, skal forsøge at holde liv i sin karriere og køre videre på succesen fra i sommer. I sin karrieres største triumf vandt han han den ledige IBF Baltic letsværvægtsverdensmestertitel på en split decision efter 10 runder mod cubanske Dayron Lester.

