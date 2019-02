De grinede ad ham i ringen: Så tabte han 20 kg...

- Jeg har været nede og skrabe bunden, hvor man næsten ikke kan skrabe mere. Og jeg er aldrig nogensinde i mit 18-årige liv blevet taget seriøst med hensyn til boksning - ikke før nu!. For bare fire år siden var jeg nemlig meget overvægtig - og jeg har tabt mig cirka 20 kilo sidenhen, fortæller den bare 18-årige prof-bokser Oliver Møllenberg.

- Jeg har ikke altid været en stærk bokser. Men med en tidligere jægersoldat med 11 år i jægerkorpset som boksetræner (Carsten Post, red.) og ekstremt hårdt arbejde har jeg virkelig udviklet mig!

Før amatør-karrieren for alvor tog fart, kæmpede en top-frustreret og modløs Oliver Møllenberg nemlig både med vægten og motivationen. En lang række nederlag på stribe var den barske realitet.

Oliver stoppede endda i den lokale bokseklub i knap et år, men vendte dog nødtvungent tilbage, fordi han var blevet for overvægtig. Gilleleje-bokseren gik tilmed til diætist på Hillerød Hospital.

En vild omvæltning

- I klubben har der altid været respekt. Men udefra ved jeg godt, at folk har grint af mig oppe i ringen. Jeg blev kaldt for Gillelejes Mini Brian Nielsen. Jeg har været igennem en vild omvæltning. Selv ikke min egen far (Thomas Møllenberg, red.) troede på, jeg kunne stå distancen.

Men en benhård og ubarmhjertig tidligere jægersoldat fik pludselig banket selvtillid og vindermentalitet ind i kroppen på Oliver, mens kiloene i stedet raslede af. Og mesterskabstitlerne i bokseringen var resultatet. Den unge Gilleleje-bokser knækkede koden med en skæbnebestemt amatør-sejr over en norsk EM- og VM-bokser tilbage i 2017.

Selvdisciplin og træningsiver er i dag blevet opskriften på Oliver Møllenbergs succes.

OL-drøm slukket: - En stor skuffelse

Det internationale bokseforbund (AIBA) har ændret reglerne, så amatør-boksere nu kan bokse op til 15 prof-kampe uden at miste deres amatør-status. Dermed kan talentfulde boksere som Oliver Møllenberg se frem til vigtige prof-kampe uden at miste muligheden for at deltage ved f.eks. OL.

Ikke siden 2012 har en dansk bokser nemlig repræsenteret Danmark ved OL. Oliver Møllenberg havde derfor OL i 2024 som det erklærede mål. Men manglende interesse fra DaBU’s side har fået Gilleleje-bokseren til at slukke sin OL-drøm og i stedet satse benhårdt på prof-karrieren:

- DaBU ville ikke mig på samme måde, som jeg ville OL - selvom jeg har slået alle de danske boksere, som burde være mine konkurrenter herhjemme. Jeg er klart skuffet over DaBU. Og det er en stor skuffelse for mig at skulle slukke OL-drømmen, siger Oliver Møllenberg.

- Men Peder Forsman kom hurtigt ind i billedet. Og det en stor drøm som bokser at blive professionel! Det siger sig selv. Min første prof-kamp gik fremragende, og det her skal jeg smage mere på!

- Peder Forsman er fremtiden inden for dansk prof-boksning lige meget, hvordan man vender og drejer det, siger han.

- Det er demotiverende!

- Landstræneren har ikke kigget vores vej i Gilleleje. Det er ingen hemmelighed. Og det er demotiverende, når man aldrig nogensinde hører et kvæk fra landstræneren. Hvorfor eksisterer der ikke en sæsonplan eller bare et hovedmål og delmål?

- Hiv dog klubbens træner eller formand ind til samtale om fremtidens perspektiver, siger en frustreret Thomas Møllenberg.

- Da Oliver (Møllenberg, red.) blev skadet efter de nordiske mesterskaber sidste år, modtog han bare en Messenger-besked fra den danske landstræner - og siden har han ikke hørt en skid.

- De unge mennesker bliver da usikre: ‘Hvorfor er jeg ikke udtaget? Hvorfor hører jeg ikke noget?’. Det skaber demotivation! Nu har Oliver i stedet sagt: ‘Jeg satser 100 procent på prof-karrieren. Jeg kigger mig ikke tilbage - nu er der kun én vej!’, siger han.

Møllenbergs bokse-stamtræ: Ove Møllenberg (Oldefar) Vægtklasse: letweltervægt Jysk mester i 1950’erne. Jan Møllenberg (Farfar) Vægtklasse: fluevægt Sjællandsmester 4 gange i perioden 1966-1971. Carsten Møllenberg (Farfars bror) Vægtklasse: fjervægt Dansk Mester 1960’erne og nordisk mester 1960’erne. Torben Møllenberg (Farfars bror) Vægtklasse: Fjervægt Dansk Mester 1960’erne. Michael Møllenberg (Onkel) Vægtklasse: Bbantamvægt 6 gange Sjællands mester i perioden slut 80’erne- slut 90’erne, 4 gange Dansk Mester i perioden 1989-1999, nordisk mester 3 gange i perioden 1990-1996 og fra 2000-2002 10 prof-kampe. Casper Møllenberg (Onkel) Vægtklasse: Letvægt Sjællandsk og nordisk mester i perioden start 1990’erne. Thomas Møllenberg (Far) Vægtklasse: Letvægt Sjællandsmester 1986. Tobias Møllenberg (Storebror) Vægtklasse: Mellemvægt Sjællandsmester 2014, Dansk mester 2011, deltager ved Europamesterskaberne 2015. Oliver Møllenberg Vægtklasse: Super letvægt Sjællandsmester 2018, Dansk Mester 2016 og 2018, Nordisk Mester 2018, aktiv prof-bokser. Vis mere Luk

