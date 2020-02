Se professionel top-boksning i aften. Køb adgang her

Mikkel Nielsen (8-2-0) er kendt som den store humørspreder; en spasmager altid garant for en rap replik serveret med et glimt i øjet. En bokser, som vist ikke tager tingene alt for højtideligt i en branche med notorisk mundhuggeri.

Men én ting kan dog godt bringe sindet bare en anelse i kog hos den 30-årige bokser, der på det seneste er ramlet ind i to nederlag blandt andet i en mindre titelkamp på udebane i Belgien. Det er, når kritikere og andet godtfolk blander sig og ligefrem tror, de ved bedst, når det drejer sig om Nielsens karriere:

- De skal bare holde deres kæft og blande sig helt udenom. Dem, der blander sig uden omtanke, giver jeg sgu ikke meget for, indleder Mikkel Nielsen, der senest med kun knap otte dages varsel tog imod et tilbud om en titelkamp i det mindre forbund WBF.

Den kamp tabte han klokkeklart på point, hvilket altså blev det andet nederlag i træk for den danske weltervægter.

- Jeg tog chancen, selvom der var mange, der mente, at det var unødvendigt og forhastet … Det er mange, der har sagt alt muligt omkring, hvordan jeg skal bokse, hvem jeg skal møde og hvorfor jeg skal sige ja til det ene og nej til det andet. Men jeg gør sgu kun det, der giver mening for mig personligt - hvis det ikke giver mening, gør jeg det skam heller ikke, slog den danske bokser fast efter TK Promotions indvejning fredag.

Tårerne trillede

Han tabte knebent på point til en 21-årig mexicaner i Ringriderteltet i Aabenraa tilbage i juni sidste år; efter sigende i en særdeles underholdende og dramatisk kamp.

Her diskede Nielsen op med en solid præstation, der ifølge den danske bokser overbeviste selv de værste kritikere om, at han rent faktisk rummede et større potentiale end som så.

Alligevel fik følelserne frit spil i minutter efter nederlaget:

- Jeg troede virkelig, jeg havde vundet den kamp i Aabenraa. Så det var rigtig svært at sluge det nederlag i hvert fald i de første 15 minutter efter afgørelsen. Jeg var bare så pisseked af det og tudbrølede nærmest i et kvarter. Men derefter var jeg dog bare ekstremt stolt over, at jeg havde været med til at levere en brandgod publikumskamp og kæmpet mig tilbage i et opgør, hvor jeg ellers var røget bagud på point, smilte Mikkel Nielsen.

Hvor efterlader de to seneste nederlag dig så, tænker du?

- Det efterlader mig såmænd bare med noget mere erfaring … Det er slet ikke, fordi det har efterladt mig der, hvor jeg død og pine skal vinde min næste kamp - og ellers er det bare farvel og tak. Slet ikke. Boksning er stadig min identitet, lød svaret.

Bringer ærlighed

Lørdag møder TK Promotion-bokseren Bernard Follea (7-9-2), der trods rekordlisten ikke helt er uden evner.

Nielsen er ganske ærlig om, at det seneste år uden tvivl har været både turbulent, ekstremt hårdt og tæret enormt på motivationen på grund af både Peder Forsmans og Svend Rasmussens exit. Men glæden er der nu stadig; især med promotor Kasper Holgersen og matchmaker Thomas Madsen, der står ved roret:

- Det giver bare mening for mig, når det er de to gutter, der står bag. To ærlige mennesker, ligesom jeg selv tænker, at jeg bringer noget ærlighed ind i den her sport. Nu har jeg kun skrevet under for én kamp, så jeg har klog af skade ikke bundet mig til noget, siger Mikkel Nielsen.

