Den iranske Hulk skal i ringen

Sajad Gharibi, der også går under navnet som 'Den iranske Hulk' får om under tre måneder sin debut som bokser, når Martyn Ford står klar i ringen

En fuldstændig absurd fysik og et meget bestemt ansigtsudtryk.

Det er, hvad der venter briten Martyn Ford 2. april, når de to muskelbundter støder sammen i et kæmpe bokseopgør i London.

'Den iranske Hulk', der vejer 180 kilo, har efterhånden samlet over 660.000 følgere på Instagram og er derved ved at blive lidt af en internet-personlighed på grund af sin vanvittige fysik.

Bodybuilderen kan se frem til et møde med den britiske internet-personlighed og skuespiller Martyn Ford, der går under navnene 'The nightmare' og 'The Beast'.

39-årige Ford, der måler 203 centimeter og vejer godt 140 kilo, har været med i en række film, heriblandt 'F9: The Fast Saga', hvor den verdenskendte wrestler John Cena også er med.

Sajad Gharibi og Martyn Ford er allerede begyndt den interne fight på sociale medier, hvor de to kamphaner mundhugges.

Iraneren har på en video, hvor han nedlægger fire fuldvoksne mænd skrevet: 'Arbejd hårdt i fred og ro, og lad succesen larme. Hey pretty boy, nyd dine sidste dage. Jeg kommer til London.'

En skarp udmelding fra Gharibi, som briten var hurtig til at svare på, ligeledes via Instagram.

'Jeg har absolut ingen idé om, hvad han leger, men jeg vil sige dette. Jeg træner for at afrive hoveder. Mentalt og fysisk vil jeg være klar til at eksplodere fuldstændig. Jeg træner for at VINDE, jeg træner for en knockout og for at imponere og chokere folk.'

Giganternes kamp løber af stablen 2. april i London.