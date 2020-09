Den legendariske boksetræner Ricard Olsen er død

Se Simon Kjær, Zlatan Ibrahimovic og resten af AC Milan-mandskabet mod Shamrock Rovers i Europa League i aften. Køb eller få adgang her (+).

En institution i dansk boksning er død.

Natten til torsdag sov den mangeårige og højt respekterede boksetræner Ricard Olsen ind.

Det bekræfter hans søn, Frank Olsen, på Facebook.

- Min far er sovet ind i dag kl. 02.15 efter længere tids sygdom, skriver Frank Olsen.

- Han kæmpede hårdt til det allersidste og havde svært ved at give slip på livet, skriver sønnen.

Til det allersidste havde 72-årige Ricard Olsen sine nærmeste ved sin side, fortæller Frank Olsen, der selv ernærede sig som professionel bokser op gennem 1990’erne.

- Du havde stor succes som træner og du lavede flere dygtige boksere som kunne kalde sig sjællandsmestre, danmarksmestre, nordiske mestre, europamestre og verdensmestre. Godt gået far, skriver han.

Ricard Olsen fungerede som boksetræner helt frem til sit 70. år og stoppede kun, fordi han havde dårligt knæ.

Han nåede at have flere end 200 boksere igennem systemet i bokseklubben CIK på Christianshavn i løbet af 35 år.

Ekstra Bladet mødte Ricard Olsen i forbindelse med karrierestoppet for to år siden, og i den forbindelse fortalte han om et langt liv med boksning - og om sine alternative træningsmetoder.

Han skilte sig i sandhed ud fra mængden. Når bokserne ikke mødte frem til den aftalte træning, kørte Ricard hjem og hentede dem. For træningen skulle de ikke gå glip af.

Og blev der ikke præsteret i træningslokalet, fik de en med stokken.

- Vi har i mange år haft en stok i træningslokalet. Den kendte alle til, og den blev brugt, hvis de ikke leverede varen til træning. Ja, så fik de en i ’røven’ med stokken, sagde han.

- Jeg håber, jeg med min måde at træne på har bidraget til at redde mange unge fra en kriminel løbebane, sagde han.

Arkivfoto: Olivia Loftlund

Ekstra Bladet interviewede senest Richard Olsen i 2018. Det kan du læse her: En legende takker af: Kyllingen, verdensmesteren og bankrøveren