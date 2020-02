- Der er ikke sket en skid!

Hardhitter kvitter Sauerland: Mandag sprang bomben så endelig, da promotorbiksen Team Sauerland meldte ud, at samarbejdet med den danske WBO world champ, Dina Thorslund, war vorbei. Thorslund løb tør for tålmodighed, og nu vil den 26-årige Hardhitter klare ærterne selv - det eneste rigtige at gøre, mener bokseekspert Brian Mathiasen

Da den nykårede interim verdensmester Sarah Mahfoud i sidste uge blev hyldet på Københavns Rådhus med både roser samt en sportskliché eller to og i hvert fald et par bevingede ord fra blandt andet overborgmester Frank Jensen, inden de berømte rådhuspandekager blev serveret for hele Stald Palle-banden, ja, så var der nok for alvor gang i nogle heftige forhandlinger mellem Mahfoud-rivalen, den 26-årige WBO-verdensmester Dina Thorslund, og Team Sauerland, Mogens Palles onde promotorånd.

En skærende kontrast.

Længe havde samarbejdet mellem Thorslund-lejren og promotor Nisse Sauerland mildt sagt knaget i fugerne. Faktum var, at Thorslund ganske enkelt var ved at løbe tør for den absolut sidste bid af tålmodighed, som hun ellers nok ret ihærdigt havde forsøgt at skrabe sammen, siden hun for første gang tilbage i december sidste år rettede en ret så skarp kritik af netop Sauerland, som, hun mente, mere eller mindre bevidst lod hendes karriere stå i stampe.





For Struer-bokseren var nemlig sulten som aldrig før - og i øvrigt også efter sigende i sit livs form. Men hun kunne altså blot se til, mens månederne gik, og de store titelkampe udeblev.

Mandag stod det så endelig klart, at Sauerland og Thorslund splittede op på ‘god fod’, lød det. Sauerland på jagt efter guld og grønne skove andetsteds på kloden - koldt og kynisk? Måske. Ren business, kaldte de det selv. Imens Thorslund i ledtog med sin trofaste træner, Thomas Madsen, nu satser på at kickstarte drømmen om at forene flere VM-titler - en mission, der det næste års tid bliver på egen hånd.

Brian Mathiasen er en gammel rotte i nævebranchen. Garvet er han i hvert fald - som både boksetræner og ekspertkommentator, men også som tidligere sekundant - cutman, om man vil - i Thorslunds ringhjørne. Beslutningen mellem Thorslund og Sauerland om at gå hver til sit er efter hans bedste overbevisning det eneste rigtige alternativ for den ubesejrede superbantamvægter:

- Hvad hjælper det at være verdensmester og have en stor promotorbiks bag sig, hvis man alligevel ikke bokser? Dina har ikke bokset i mere end et halvt år. Du kan sagtens rende rundt og blamere dig med, at du har en VM-titel, men hvis du ikke bokser, hvor sjovt er det så lige? Dina er i sin bedste alder, hun er stærk og har lært utrolig meget af sine to titelforsvar. Hun er topmotiveret, så der er sgu slet ikke tid til, at handskerne skal lægges på hylden, siger Brian Mathiasen.

Dina Thorslund mod April Adams d. 22 juni 2019. Foto: Claus Bonnerup

- Jeg tænker da, at Dina jo også har regninger, der skal betales. Pengene kommer jo som bekendt ikke, hvis man ikke er i ringen - derfor var det vel både sportsligt og økonomisk det eneste rigtige at træde ud af kontrakten med Sauerland. Hun blev endda stillet en kamp i udsigt i slutningen af februar, som så ikke blev til noget alligevel. Så hvad skulle hun ellers have gjort? Ventet et halvt år mere? lyder det retoriske spørgsmål fra bokseeksperten, der samtidig ikke regner med at se mere til Nisse Sauerland og co. i den nærmeste fremtid på dansk grund:

- Sauerland er vel på vej fuldstændigt ud af Danmark? Dina var jo helt klart deres største trækplaster - den eneste bokser i stalden, de kunne bygge et stævne op omkring, siger Mathiasen.



Der er ikke sket en skid?

Hun skrev under med Team Sauerland i 2015.

Fire års samarbejde har blandt andet resulteret i et europamesterskab, en WBC interim VM-titel og WBO’s VM-titel for Dina Thorslund - en titel, som hun bravt forsvarede to gange sidste år.

Med andre ord har bekendtskabet med Sauerland-foretagendet overall været succesfuldt, selvom det det sidste halve år utvivlsomt har budt på megen frustration.



Thorslund i kamp mod Alesia Graf til WBO World Female Super Bantamweight Title. Foto: René Schütze

Hvordan har Sauerland forvaltet Thorslunds karriere?

- Overordnet set har de gjort det fantastisk godt. Dina har været Youth-mester, Europamester, interim Verdensmester og er forsvarende WBO-verdensmester. Det kan man vist kun betegne som et flot stykke arbejde. Men der er omvendt ikke sket en skid de sidste syv måneder. Der har været meget snak i kulissen om potentielle kampe, men de har ikke bedrevet noget som helst her til sidst - Dina har ikke været i ringen, og det duer simpelthen bare ikke, understreger Brian Mathiasen.



Klogt at gå solo?



Dina Thorslund slog selv fast mandag, at hun nu skuer fremad mod en fremtid fuld af muligheder:

- Jeg ser ikke begrænsninger længere. Vi pusler nu med et projekt på hjemmebane, så det håber jeg virkelig bliver til noget, lød det altså, mens Thorslund samtidig understregede, at statussen som en fri fugl på promotormarkedet meget vel kan ændre sig igen om et års tid.

- På den korte bane prøver vi selv at stable noget på benene, pointerede Thorslund, der sammen med Thomas Madsen dermed håber på solid opbakning fra hjemstavnen, Struer, hvor et VM-titelforsvar i maj allerede er kommet på tale - efter sigende mod en solid modstander, som vist nu er forhandlet på plads.



Dina Thorslund går solo. Foto: Claus Bonnerup

Men ligefrem at ville klare ærterne selv i rollen som stævnearrangør, er det nu også en modig eller måske dumdristig beslutning? Brian Mathiasen er fortrøstningsfuld på Thorslunds-lejrens vegne:

- Den manglende erfaring som promotor og matchmaker er selvfølgelig et minus - man kan ikke købe sig til erfaring, uanset hvor mange penge man ejer. Men alle skal jo starte et sted. Det ville selvfølgelig være belejligt, hvis Thomas Madsen havde Mogens Palles enorme erfaring, men sådan er situationen altså bare ikke lige nu, siger Brian Mathiasen.

- Men til Thomas’ forsvar: Han har erfaring fra amatørboksning og har været i sporten i en del år nu - selvom han stadig er ung. Det er et stort ansvar at træne en verdensmester, men det har han gjort godt indtil nu. Det, han har, som andre måske mangler, er kærligheden til sporten og den nære relation til Dina. Thomas vil gå gennem ild og vand for hende - det har han allerede gjort - han lever og ånder med andre ord for sporten og Dinas karriere. Hans motivation og Dinas fightervilje kan drive dem langt trods manglen på erfaring i rollen som promotor, siger han.





Dina står stærkt i Struer

Hvis det er bad for business, så er det kun skosålerne, man ser fra Team Sauerland. Det har vist aldrig været en hemmelighed, understreger Brian Mathiasen.

- Det er ren forretning for Sauerland - ikke et negativt ord om det, men deres tid i Danmark har bestemt ikke været grundet ren og skær fritidsinteresse. For hvis både seer- og tilskuertal er dalet, i takt med trækplastre som Mikkel Kessler og Patrick Nielsen med tiden er forsvundet, og Dina samtidig ikke trak nok tilskuere i Horsens senest, så er regnskabet nok heller ikke gået op.

- Det handler i bund og grund om lokal opbakning og markedsføring. Men i den sammenhæng tror jeg, at Dina står rigtig stærkt hjemme i Struer - selv uden en promotor i baghånden, siger bokseeksperten.





Dina Thorslund, Struer (14-0, 6 KO’s) Alder: 26 år



Vægtklasse: Superbantamvægt



Træner: Thomas Madsen



Titler: WBO’s VM-titel



Meritter: WBC’s Youth-titel, EBU’s EM-titel, WBC’s interim VM-titel



Boksede senest 22. juni 2019 mod April Adams, titelforsvar

