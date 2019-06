At Olivia Gerula ikke har haft styr på sit helbred, inden hun meldte sig klar til kamp mod Sarah Mahfoud, er dybt useriøst, lyder vurderingen fra danskerens lejr

RANDERS (Ekstra Bladet): Når Sarah Mahfoud lørdag træder i ringen til Danish Fight Night i Randers, bliver det en kamp, der bare skal overstås.

- Hun får sit livs chance mod mig, siger den tidligere Vild med dans-vinder om sin kommende modstander Enerolisa de Leon, der først fredag fandt ud af, at hun skal i kamp mod danskeren.

Spanieren har syv kampe på cv’et med tre sejre, to nederlag og to uafgjorte, mens Mahfoud udelukkende har sejre i sin otte kampe.

- Når det her er forbi, så regner jeg med, at jeg skal have min VM-kamp. Jeg tror, det bliver i år, siger Mahfoud.

Faktisk var det meningen, at canadiske Olivia Gerula, der har et verdensmesterskab i bagagen, skulle have været Mahfouds modstander. Men den 40-årige bokser dumpede lægetjekket.

- Jeg synes, at det er det er useriøst og ikke helt fair. Men sådan er det. Det bare useriøst.

- Skylden ligger hos hende, hendes manager og promoter. De har jo kendte kampdatoen i lang tid, siger Mahfoud, der er uforstående overfor, hvorfor Gerula ikke har haft styr på sit helbred, inden hun ankom til Danmark.

Mogens Palle har endnu taktstokken ved Danish Fight Night, og han fandt hurtigt en ny modstander til Mahfoud trods den korte frist. Foto: Claus Bonnerup

Kommer på dagen

Enerolisa de Leon kommer først til Danmark lørdag, så hun har ikke meget tid til at forberede sig på aftenens stævne.

- Man skal jo aldrig undervurdere nogen, og hun kan overraske. Men når man kigger på hendes liste, og at hun er udmattet efter en rejse, regner jeg med, at det bliver min kamp hele vejen igennem.

Skal hun ud på knockout?

- Hvis jeg få muligheden, vil jeg gerne. Det er altid federe, og det er noget alle boksere håber.

- Jeg ved ikke, hvorfor vi er så mærkelige, at vi kan lide det. Men det kan alle jo lide at se. Et knockout vil pynte på min rekordliste, siger Mahfoud.

Hvorfor kan du ikke finde ud af det?

- Det er jo, fordi jeg vil give folk et show.

Er du ikke bare for slap?

- Ej, jeg har da et par stykker!

Og rigtig nok har hun tre tekniske knockouts på sit cv. Det seneste faldt faktisk mod Vanesa Caballero, der ligesom Enerolisa de Leon også var en afbudsmodstander.

Om det lykkes Mahfoud at smadre sin nye modstander, kan du se lørdag med et Ekstra Bladet++-abonnement. Vi sender nemlig hele stævnet LIVE. Et stævne, hvor du også kan opleve stortalentet Oliver Meng, brølstærke Ditlev Rossing og debutanten Victor Ramon.

