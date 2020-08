Det gjorde han bare ikke på live-tv!

Stjernepromotor Eddie Hearn stod pænt og ventede. Han så nærmest høflig ud, mens Sky Sports’ udsendte introducerede ham og lagde op til et interview ved fredagens indvejning før boksestævnet Fight Camp.

Sådan som tv-journalister gør hver dag.

Men så ændrede udtrykket i ansigtet på Hearn sig. Han tog et halvt skridt tilbage og udbrød: Shamone, mother fuckers!

De få tilstedeværende i lokalet grinede spontant. Dels over Hearns attitude og reference til et britisk tv-program, der tog pis på Michael Jackson og dennes berømte udtryk. Men de grinede vist også over, at Sky Sports rent faktisk var live.

Det var ikke en prøve, som Hearn med al tydelighed troede.

I næste sekund rømmede journalisten sig, beklagede og forklarede høfligt Hearn, der igen havde ændret ansigtsudtryk til det mere overraskede, mens han spurgte: 'Det er ikke live, vel?' - at hans banden og svovlen lige var gået ud til tusinder og atter tusinder af britiske tv-seere.

Selvom Storbritannien måske ikke er USA i forhold til angst for bandeord i medierne, så er der stadig en stor grad af konservatisme – og da slet ikke den frigjorthed, der i højere grad lever i danske medier.

Eddie Hearn fotograferet 29. juli i en presseseance i Brentwood. Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix

Alligevel valgte 41-årige Hearn i næste nu at trække på smilebåndet af det i øvrigt også ret kiksede optrin. Der var trods alt ingen, der var døde af det.

Men helt god var den nu alligevel ikke.

- Det var akavet…når du tror, det er en prøve, skrev Hearn selv på Twitter.

That was awkward..when you think it’s a rehearsal https://t.co/YtygsY1cIn — Eddie Hearn (@EddieHearn) July 31, 2020

Der er ingen tvivl om, at Hearn er videre. Der er ikke kommet nogen egentlig forklaring på, hvorfor en voksen mand som ham har et behov for at skabe sig på den måde. Men han har utvivlsomt travlt denne weekend, hvor han arrangerer føromtalte Fight Camp, der er den første af flere stævner arrangeret af hans promotorvirksomhed Matchroom Boxing – en boksningens pendant til Dana Whites UFC Fight Island om man vil.

Det hele er arrangeret i skyggen af Covid-19-pandemien og afvikles i Matchrooms egen baghave i Brentwood, Essex, hvor de deltagende boksere bliver testet og isoleret før deres kampe.

Størst interesse er der om IBF International Super-Welterweight-mesteren Sam Eggington, der møder Ted Cheeseman i en titelkamp.

Eddie Hearn er et stort navn i britisk og europæisk boksning. Han regnes sammen med Frank Warren som Storbritanniens mest indflydelsesrige promotor og har stået bag boksere som Carl Froch, Kell Brook og Anthony Joshua.

