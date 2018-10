Det gør han bare ikke! Stjerne-bokser banker maskot for åben skærm

Optakten til sværvægtsbraget 1. december mod Tyson Fury har fået slagside for Deontay Wilder.

I et tv-show på spanske Nacion ESPN gik den amerikanske stjerne ganske enkelt for vidt i sit forsøg på at underholde henholdsvis publikum og tv-seerne.

En stakkels, naiv og for redaktionen ukendt person havde sneget sig i et maskot-kostume med en ordentligt sombrero på toppen og bevæget sig i tv-studiet, hvor denne lidt for kækt udfordrede Deontay Wilder til at slå fra sig.

Så det gjorde bokseren.

Ingen boksehandsker og absolut ingen idé fra maskotten om, at der om lidt ville komme en solid træffer lige i masken.

Deontay Wilder gik i position, skulede til sin modstander, måske lidt for karikeret men nuvel. Og så bankede han til den.

Ja ja, maskotten havde selvfølgelig dragten til at tage fra, men han eller hun gik direkte i brædderne. Begge værter gloede noget, og maskotten blev liggende.

De første meldinger gik siden på, at maskotten havde brækket kæben. Det kan man levende forestille sig. Men det er omvendt ikke bekræftet.

Til gengæld er Deontay Wilders brøde klar for enhver. Den 32-årige bokser var snart klar over, at han var gået et skridt for vidt.

- Jeg undskylder virkelig til den modige mand, der blev skadet (hvis det er sandt). Jeg har den største respekt for ham, hans deltagelse, villighed og mod. Hvis det er sandt @nacionespn, vil jeg personligt invitere ham til min kamp 1. december, skriver han på Instagram efter at have afvist ikke at have kendt til, at der var ’et rigtigt menneske’ inde i dragten.

Egentlig havde han sat næsen op efter en kamp mod Anthony Joshua. Briten gik i stedet i ringen i september og besejrede Alexander Povetkin.

Nu mødes Wilder og Fury i stedet i Los Angeles i kampen om Wilders WBC-bælte.

De to har endnu ikke tabt en professionel boksekamp. Wilder er på 40 sejre i 40 kampe. Fury er på 27 i ligeså mange kampe.

