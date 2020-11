Roy Jones jr. fortæller, at det gjorde ondt hver gang, at Mike Tyson ramte ham

Efter 15 år uden for ringen var 'Iron Mike' søndag morgen dansk tid tilbage, da han mødte Roy Jones jr.

Det længe ventede comeback for Tyson sluttede uden vinder.

Selv om Mike Tyson dominerede kampen i kampen, men måtte nøjes med uafgjort, var det en glad legende, der talte efterfølgende.

- Vi er nødt til at gøre dette igen. Jeg ville absolut gøre det igen.

- Dette er bedre end at kæmpe om mesterskaber. Vi er humanitære nu. Vi hjælper folk. Det er større, siger den 54-årige bokser fra Staples Center i Los Angeles efter kampen.

Roy Jones jr., der senest boksede i 2018, har ikke besluttet sig for, om han vil i ringen igen.

Det er endnu ikke fastlagt, hvor mange penge kampen har samlet ind til velgørenhed.

Tysons comeback-kamp 1 af 9 Foto: Joe Scarnici/Ritzau Scanpix 2 af 9 Foto: Joe Scarnici/Ritzau Scanpix 3 af 9 Foto: Joe Scarnici/Ritzau Scanpix 4 af 9 Foto: Joe Scarnici/Ritzau Scanpix 5 af 9 Foto: Joe Scarnici/Ritzau Scanpix 6 af 9 Foto: Joe Scarnici/Ritzau Scanpix 7 af 9 Foto: Joe Scarnici/Ritzau Scanpix 8 af 9 Foto: Joe Scarnici/Ritzau Scanpix 9 af 9 Foto: Joe Scarnici/Ritzau Scanpix

De to legender boksede otte omgange, der varede to minutter hver.

- Jeg plejede at gøre dette i tre minutter. På en eller anden måde føltes de to minutter som tre minutter.

- Jeg er bare glad for, at jeg fik dette under bæltet, siger Tyson.

Også 51-årige Roy Jones jr. erkender, at det var en hård kamp.

- Det er lige meget, om han rammer dig med sit hoved, med slag, med stød til kroppen. Det hele gør ondt. Slagene på kroppen mærkede mig. De gør dig udmattet, siger han.

Mike Tyson annoncerede sit comeback i juli, da han delte nye træningsvideoer. Video: AP/SNTV

