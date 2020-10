Det sagde han bare ikke

Hvis den britiske sværvægter Anthony Joshua føler sig stærkt motiveret til at give Kubrat Pulev en ordentlig røvfuld, når de mødes i en kamp om WBA-, IBF- og WBO-titlerne den 12. december, kan det skyldes en bemærkning fra hans modstander.

Den 39-årige bulgarer svarede nemlig således, da han blev spurgt til Joshuas styrker:

- Hvad hans styrker er? Hans teint er bedre end min.

Det skriver Daily Mail.

Joshua, der er af nigeriansk og irsk herkomst, har været meget aktiv i Black Lives Matter-bevægelsen og leverede en kraftfuld tale i sin hjemby, Watford, under en protestmarch med hundredevis af deltagere.

Mens han endnu ikke selv har reageret på bemærkningen, har mange luftet deres vrede over dens racistiske tone på sociale medier, og flere boksefans giver udtryk for, at de håber, Joshua virkelig straffer Pulev i ringen.

Flere boksefans håber, at Kubrat Pulev får brug for masser af is, når han har mødt Anthony Joshua. Foto: AP/Frank Augstein/Ritzau Scanpix

Det er ikke så længe siden, britiske sportfans senest stiftede bekendtskab med bulgarsk racisme.

Den kom således klart til udtryk under en skandaløs kvalifikationskamp til EM i fodbold sidste år, hvor blandt andet nazi-hilsener blandt tilhængerne, kostede en straf på to kampe bag lukkede døre, ligesom fodboldforbundets præsident måtte gå af.

Pulev har i øvrigt før været ude i kontroversielt ærinde. Sidste år kyssede han således en kvindelig reporter, da hun lige havde interviewet ham efter en kamp.

Mens han selv gav udtryk for, at de var venner, fortalte reporteren, Jennifer Ravalo, at hun var 'både chokeret og flov' over hændelsen.

Kampen blev i første omgang udsat på grund af Covid-situationen men forventes nu gennemført i London. Pulev blev officiel udfordrer, da han helt tilbage i oktober 2018 vandt over Hughie Fury.

