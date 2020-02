Det sker, hvis de vinder: Mahfoud kan se frem til drømmebrag

Hvordan er de danske boksere stillet ved en sejr? Ekstra Bladet giver dig her et stort overblik

Ekstra Bladet sender direkte fra Danish Fight Night lørdag 1. februar fra kl 19. Læs mere her!

Mogens Palle slår i sandhed dørene op 1. februar i Frederiksberg Hallerne til et ganske potent boksestævne med et par solide matchninger, der med garanti nok skal give samtlige tilskuere smæk for skillingen.

Hovedkampen er selvfølgelig uden tvivl 30-årige Sarah Mahfouds længe ventede VM-kamp mod IBF’s interim verdensmester i fjervægt, argentinske Carabajal. Dernæst står det unge, 20-årige boksehåb, Oliver Meng over for et historisk titelforsvar af sin IBF Youth-titel mod den to år ældre ukrainer Vasyl Kurasov.

Letsværvægteren Jeppe Morell står over for sit livs sværeste udfordring i bokseringen, når han lørdag i en såkaldt EM-eliminator som underdog skal forsøge at få has på montenegrinske Nikola Sjekloca, den tidligere VM- og EM-udfordrer.

Men hvad kan fremtiden mon bringe, hvis de tre hovednavne ved det snarlige Danish Fight Night VM-boksegalla trækker sig sejrrigt ud af deres respektive kampe.

Ekstra Bladet har kigget nærmere på sagen:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sarah Mahfoud, 30 år:

Ubesejrede Sarah Mahfoud (9-0, 3 KO’s) får endelig sin VM-chance. En kamp, hun var blevet lovet af Mogens Palle, inden hun fyldte 30. Så ja, det lykkedes lige på et hængende hår. Det er vel at mærke en interim VM-kamp i fjervægt hos det store, anerkendte forbund IBF, da den egentlige IBF verdensmester i fjervægt, 36-årige Jennifer Han (17-3-1, 1 KO’s) fra USA, ikke har været i kamp siden 2018, fordi hun i mellemtiden er blevet mor og har været på barsel - Han gør dog comeback i ringen 15. februar.

En sejr over den argentinske interim verdensmester Brenda Karen Carabajal (16-4-1, 9 KO’s), der ligger nr. 9 i verden på BoxRec, i modsætning til Sarah Mahfoud, der ligger nr. 4, vil være en flot, flot præstation, og vil samtidig gøre den danske fjervægter til officiel titeludfordrer til den regerende, amerikanske IBF-verdensmester.

Sarah Mahfoud sender Enerolisa De Leon ud i tovene ved Danish Fight Night 2019. Foto: Jonas Olufson

Men om et stort VM-brag mellem Mahfoud og Han dermed også kan gå hen og blive en realitet er langt fra sikkert - det ved den danske WBO-verdensmester, Dina Thorslund, fra bitter erfaring, da hun som WBC’s interim verdensmester forgæves jagtede et endeligt VM-opgør mod den regerende mester Fatuma Zarika: Thorslund ville bokse i Danmark, Zarika i Nairobi, Kenya, og den danske bokser søgte derfor andre veje, da den dengang regerende verdensmester meldte sig skadet lige inden et såkaldt purseoffer.

Kan promoterne blive enige om økonomi m.m., ender en eventuel VM-kamp mellem Mahfoud og Han som purseoffer, hvor andre promotorer kan byde ind, eller har Mogens Palle andre planer med Mahfoud, der ligger gunstigt placeret hos flere store VM-forbund.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Oliver Meng, 20 år:

Ubesejrede Oliver Meng (7-0, 3 KO’s) bliver kaldt Mogens Palles supertalent. Den 20-årige, seværdige falstring med selvtilliden i top mellem tovene har allerede imponeret ved at blive landets yngste Youth-mester som 19-årig, IBF’s Youth Title i superweltervægt. Med en sejr lørdag i sit første titelforsvar, kan han bl.a. sende et vigtigt signal til IBF’s repræsentanter og resten af bokseverdenen. Men knægten er stadig ung og upcoming - som nr. 142 i verden på BoxRec i superweltervægt møder han lørdag nr. 624.

Oliver Meng (t.h.) i kamp med Jordan Neveux ved Danish Fight Night 2019. Foto: Jonas Olufson

Meng skal stadig bygges op, men med sin ottende kamp kan han officielt indtage EBU’s europarangliste og EU-rangliste. Vejen mod toppen bør nu være belagt med opgør mod boksere i top 100 og mindre titler som f.eks. en International-/Intercontinental-titel, der kan placere ham på de store VM-forbunds ranglister.

Selv siger Oliver Meng: - Jeg vil meget gerne med på EBU-ranglisten og helt klart arbejde mig frem imod større kampe på europæisk plan.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jeppe Morell, 30 år:

Den aarhusianske letsværvægter (12-2, 3 KO’s) er baltisk mester ved forbundet IBF. Med to nederlag i karrieren er der ikke plads til flere fejltrin - selvom det første nederlag mod Maurice Possiti hurtigt blev revancheret, og nederlaget i titelkampen mod Sven Fornling pga. en øjenskade/hovedskade reelt set kunne være undgået.

Jeppe Morell med overhånden i duel med Dayron Lester ved memorial-stævne tilbage i juni 2019. Foto: Claus Bonnerup

Morell, der er rangeret som nr. 50 i verden på BoxRec, sigter efter en EM-kamp. Trods underdogrollen kan en sejr over Nikola Sjekloca (35-5-1, 11 KO’s) sende ham langt op i det internationale boksehierarki, mener Mogens Palle, der har døbt kampen: ‘EM-eliminator’. Det forlyder, at Morell kan komme i spil til en EM-kamp ved EBU. Uanset hvad er kampen en døråbner, påpeger Morell, der kan give en EBU ranglisteplacering samt ranglisteplaceringer hos de store VM-forbund. Sjekloca genindtræder med kampen lørdag som nr. 31 i verden i letsværvægt, melder DFN-lejren.

- Mit mål er EM-titlen, min fremtid skal handle om større kampe, større titler, men lige nu eksisterer kun kampen på lørdag, siger Jeppe Morell.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ditlev Rossing, 25 år:

Den ubesejrede cruiservægter (13-0, 8 KO’s) er slagkraftig, brølstærk og øjensynligt en eftertragtet herre i bokseverdenen i øjeblikket, han vender tilbage fra en skade i venstre hånd, og som nr. 61 i verdens hos BoxRec møder han lørdag ukrainske Sviatoslav Svyryd (5-2, 4 KO’s), der ligger nr. 630. Rossing er for nyligt blevet tilbudt en kamp om EBU’s ledige EU-titel, og tidligere har en prestigefyldt VM-kamp mod WBA’s verdensmester Arsen Goulamirian været i spil.

Ditlev Rossing lader sig hylde som sejrherre ved Danish Fight Night 2019. Foto: Jonas Olufson

Som tidl. WBC ungdomsverdensmester (WBC’s Youth World Title) og med en placering som nr. 28 på WBC’s verdensrangliste samt nummer 15 på det europæiske bokseforbunds EU-rangliste, har Rossing selv udtalt: - Vi er på rette vej, og det er bare et spørgsmål om tid, før det falder på plads med en interessant titelkamp. Jeg har mit fokus på de 4 store forbund og deres titler. Men det er klart, at hvis der kommer en mulighed for at tage en EM-kamp eller lignende, så er jeg også klar til det.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Note: 27-årige Enock Poulsen (11-0, 4 KO’s) er desuden Mogens Palles EM-trumfkort. Den danske superletvægter med de zambiske rødder vandt sidste år EBU’s EU-titel, og forhåbentlig får Mogens Palle EM-kampen mod den regerende europamester Sandor Martin (36-2, 13 KO’s) til Danmark - forhandlingerne afgøres inden længe.

Ekstra Bladet sender direkte fra Danish Fight Night lørdag 1. februar fra kl 19. Læs mere her!

Tidligere bandeleder: - De så mig som et monster

Legendens liv ændret: Se de private billeder