Lørdag aften boksede Sarah Mahfoud sin hidtil vigtigste kamp i karrieren om IBF's verdensmesterskab, hvor hun besejrede argentinske Brenda Carabajal på point i overbevisende stil.

Hovedpersonen selv var meget rørt og stolt over receptionen på Københavns Rådhus, der traditionen tro bød på de berømte rådhuspandekager.

- At blive inviteret herind personligt, er det største nogensinde! Jeg tror ikke, at det bliver større for mig, siger en tydeligt rørt Sarah Mahfoud, da Ekstra Bladet møder hende i rådhusets Magistratsal.

Klarsyn ved overborgmesterens tale

Siden lørdag aften har Sarah Mahfoud officielt kunne kalde sig verdensmester i boksning. Noget, der ikke var gået helt op for hende selv.

- Jeg tror, at det først rigtigt gik op for mig, da Frank Jensen (overborgmester i København red.) kiggede mig i øjnene under sin tale, og sagde, at det var mig, der var blevet verdensmester. En helt uvirkelig følelse, siger Sarah Mahfoud.

Verdensmesteren var i dagens anledning i selskab af sin tætteste familie og venner. Derudover var boksepromotor Mogens og Bettina Palle også tilstede.

- Da jeg sagde, at jeg ville være verdensmester for tre år siden, tænkte mange, 'ja ja, det er der lange udsigter til'. Mogens og Betinna Palle har troet på mig fra starten, så at se dem blive rørte over hele situationen også, det er så stort, siger Sarah Mahfoud.

Ny træner vejen til bæltet

Sarah Mahfoud skiftede træner seks uger før sin titelkamp, hvor hun sagde farvel til Kim Sørensen og goddag til Sherman Williams, der fløj ind fra Miami. Lige netop trænerskiftet mener Sarah Mahfoud, har haft en stor indvirkning.

- Vi har trænet virkelig hårdt. Han har ikke ændret min boksestil fuldstændigt, men han har fået mig til at blive meget mere aggressiv, og det virkede, kunne jeg mærke.

Lige netop den nyslåede nye aggressive boksestil blev der lagt mærke til af Ekstra Bladets kommentatorer under dækningen af titelkampen lørdag aften. Der var stor begejstring for Hillerød-bokseren fremadstormende boksning, der tydeligvis ikke passede hendes argentinske modstander.

- Jeg kunne mærke, at hun trækkede sig. Det lyder lidt forkert at sige, men det er super fedt for en bokser, at kunne mærke at ens modstander lider inde i ringen, forklarer Sarah Mahfoud.

Tid til ferie

Verdensmesteren skulle egentlig fejres på Færøerne torsdag ved middagstid. Men invitationen på rådhuset betød, at hun glædeligt udsatte sin ferie.

- Jeg skal slappe helt af og nyde de smukke omgivelser oppe på Færøerne. Der er en helt speciel ro ved at være deroppe, og jeg elsker det. Men jeg skal også forbi venner og familie for at vise dem mit bælte, griner Sarah Mahfoud.

Grådkvalt Mahfoud hyldet

