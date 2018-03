Dina er ny verdensmester: 'Bedre end at føde et barn'

STRUER: Danmark har fået en ny WBC-verdensmester for første gang siden 2012.

Dengang vandt Mikkel Kessler titlen med sejren over Brian Magee. Lørdag aften på hjemmebane i Struer kæmpede Dina Thorslund sig til verdensmesterskabet via en pointsejr over 50-årige Alicia Ashley.

24-årige Thorslund lagde grunden til sin sejr med en imponerende start, hvor hun vandt de fire første omgange.

Ashley kom midtvejs i kampen mere med og gav danskeren kamp til stregen i resten af opgøret. Danskeren trak det længste strå, fordi hun startede godt og sluttede stærkt af.

De tre dommere var enige om sejren til Thorslund. De havde 97-93, 96-94 og 96-94.

- Det her er næsten bedre end at føde et barn, smilede Dina Thorslund, der er mor til en knægt, Adrian, der snart fylder fire år.

Hun blev hyldet og fejret på hjemmebanen, hvor Volbeats For Evigt bragede ud i højtalerne. Dina Thorslund glemte ikke de lokale støtter, da hun fik mikrofonen efter triumfen var i hus.

- I hjalp mig frem, når jeg var presset. Tak for jeres støtte, smilede den nye verdensmester.

Hun erkendte dog, at alt ikke var perfekt hele vejen under de 10 omgange i ringen, hvor 50-årige Alicia Ashley var en sej nød at knække.

- Jeg skal være meget bedre til at flytte mig, når jeg bliver presset. Jeg skal arbejde på, at kampene bliver på mine præmisser, fastslog hun.

Dina Thorslund står nu med WBC-titlen efter blot 11 kampe som professionel.

- Det startede på hyggeplan, men nu befinder jeg mig i primetime i min boksekarriere, smilede hun.

Dina Thorslund er ´kun´ interim verdensmester, fordi den forsvarende mester, 32-årige Fatuma Zarika, er skadet.

WBC har besluttet, at kampen mellem Thorslund og Fatuma skal bokses inden 28. maj.

- Vi vil arbejde hårdt på at få kampen til Danmark, fastslår promotor Nisse Sauerland overfor Ekstra Bladet.

