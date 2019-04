Dina lover tæsk: - Hun skal være bange

Dina Thorslund skal endnu en gang forsvare sin WBO VM-titel i super-bantamvægt på dansk grund.

Denne gang mod den obligatoriske udfordrer April ‘Armageddon’ Adams lørdag den 22. juni i intet mindre end Forum Horsens med den showbiz-klingende overskrift: Thunder From Down Under.

Den danske Sauerland-bokser vender altså tilbage til bokseringen efter et blodigt, men også succesfuldt første VM-titelforsvar i Struer mod den rutinerede Alesia Graf.

Et opgør, som Dina Thorslund i øvrigt vandt med en enstemmig point-afgørelse, selvom det trods alt kostede en drabelig flænge over venstre øje.

Frygter ikke modstander

Nu sætter den 25-årige hard-hitter fra Struer altså sit eftertragtede VM-bælte på højkant mod 31-årige April Adams fra Queensland, Australien, som har tilkæmpet sig rollen som VM-udfordrer på grund af sin WBO Asia Pacific Champion-titel.

Men den uforfærdede og koldblodige Struerboer kommer mildt sagt ikke til at ligge søvnløs om natten inden boksebraget i Horsens. Dertil er modstanderen langt fra skræmmende nok, fastslår hun køligt:

- Hun (April Adams, red.) ser ikke ud til at være skræmmende god, siger Dina Thorslund til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Men jeg har dog trods alt hørt, at hun skulle have gået til Bare Knuckles (boksning uden handsker, red.), så jeg tænker, at hun alligevel må være en hård negl.

- Det kan sagtens gå hen og blive en fysisk hård omgang, men hun er langt fra den stærkeste modstander, jeg har mødt, siger den danske verdensmester.

Adams skal bankes i gulvet

Dina Thorslund er ubesejret i sine i alt 13 kampe i bokseringen og kan dertil bryste sig af seks knock-out-sejre - senest i kampen om europamesterskabet mod Gabriella Mezei tilbage i 2017.

- Hvis der er chance for en knock-out, så gør jeg det stensikkert. Men det handler også om, at jeg har mindre om ørerne for tiden, så jeg nu kan koncentrere mig mere om boksningen, siger Thorslund.

- Jeg forbereder mig altid hundrede procent - men det handler også om omstændighederne. Hvis jeg både er fysisk og mentalt bedre forberedt denne gang end tidligere, så skal Adams (April, red.) virkelig være bange for at ryge i gulvet et par gange. Det stræber jeg helt sikkert efter.

- Jeg har større overskud denne gang - så nu vil jeg ikke være sød af mig længere. Nu går jeg til stålet! slår hun fast.

- Altid nerver på

Arenaen i Struer er droppet til fordel for Forum Horsens. Og for første gang siden 2007 er der VM-boksning på plakaten i den østjyske stad. Men Dina Thorslund håber dog alligevel på opbakning fra den trofaste skare af boksefans fra hjembyen.

- Horsens er en gammel bokseby, så jeg håber da, at der bliver stor opbakning. Det bliver da også mega-fedt med en hjemmebane-fordel i Forum Horsens, som jo er noget større en arenaen i Struer.

- Der er altid nerver på, men det er udelukkende i forhold til mit eget pres og mine egne forventninger til min egen præstation i ringen, siger hun.

Dina Thorslund skal som et led i sine forberedelser også en smuttur til East End London og den legendariske Repton Boxing Club. En bokseklub, som i tidens løb har opfostret sin andel af VM-boksere og OL-medaljevindere.

'Ustoppelig' modstander

April Adams er ubesejret i sine seneste syv kampe og føler sig - efter eget udsagn - nærmest ustoppelig. Og hun truer ligefrem med at bringe ‘thunder from Down Under’.

- Denne kamp er en mulighed, som enhver figther stræber efter, men som meget få får. Det har været et mål for mig, endda fra før jeg begyndte at bokse. Jeg har altid drømt om at blive verdensmester, og jeg føler mig meget privilegeret over chancen for at se målet udfolde sig nu, siger April Adams i en Sauerland-pressemeddelelse.

- Thorslund er en meget stærk bokser. Hun er den nuværende verdensmester af en grund, men jeg tror på mig selv. Jeg tror på de ofre, jeg har lavet og det hårde arbejde, jeg har lagt i min træning. Jeg skylder mit team og mine fans, der har været bag mig på denne rejse, at vinde denne kamp, og den 22. juni har VM-bæltet fået et nyt hjem, slutter den australske udfordrer.

Dvæler ikke ved chok-besked Da Dina Thorslund blev ringet op for knap en måned siden af sin nu tidligere manager Peder Forsman, blev hun både chokeret og forfærdet over indholdet af samtalen. Forsman fortalte nemlig her om sin grumme fortid under navnet Peder Hougaard Knudsen og om, hvorfor han tog navneforandring for at slette sin fortid som dømt i en af Danmarkshistoriens mest opsigtsvækkende voldtægtssager. Thorslund opsagde øjeblikkeligt samarbejdet derefter. - Jeg tænker ikke så meget over det længere. Lige så snart en beslutning er truffet, så er det videre i min verden. Jeg dvæler ikke ved det. Men når jeg har snakket med andre, der har samarbejdet med ham, så har jeg da tænkt, hvor vildt chokerende, det var. Det havde slet ingen set komme, siger Dina Thorslund. - Men skal jeg nu til at være mistænksom over for alt og alle? Skal jeg være skeptisk og påpasselig med alt, hvad jeg gør? Jeg møder stadig folk, som jeg gerne selv vil mødes - åbent og ærligt. Og jeg går ud fra, at folk også er sådan over for mig - hvis de ikke er det, så finder jeg alligevel altid ud af det. Jeg gider ikke gå og være negativt indstillet og spilde min energi på det. - Men jeg blev da ekstremt overrasket. Og hvis jeg havde hørt det fra alle andre end ham selv, så havde jeg da sagt: ‘Du tager pis på mig!’. Thomas (Madsen. Boksetræner, red.) var fandeme også i chok, siger hun. Fremover er planen at Team Sauerland, Dinas Thorslund og boksetræner Thomas Madsen kører tingene på egen hånd uden en ny manager-skikkelse.

