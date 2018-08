Dina smadrede sig til VM-titel: Sådan fejrede hun triumfen

Først langt over midnat kunne Danmarks nye verdensmester Dina Thorslund tage VM-bæltet og tasken over skuldrene for at tage på Den glade Pingvin.

Det er stedet, hvor det sner i Struer, og den glade VM-vinder luftede på pressemødet mulighed for at gøre et eller andet vildt, og det kunne være at danse på bordet.

Dina Thorslund var i strålende humør efter den sikre pointsejr (dommersedlerne 100-90, 100-90, 99-91) over Yessica Munoz, som viste sig at være en yderst sej og hårdfør modstander.

Dina Thorslund vandt sikkert over mexicanske Yessica Munoz. Foto: Rene Schütze

Mexicaneren blev ellers overdænget med slag i samtlige ti omgange, uden at det lykkedes at stoppe hende før tid, men slagene kunne bagefter tydeligt aflæses i hendes ansigt, hvor den gennembankede mexicaner mod slutningen knap kunne se ud af øjnene og havde kraftig næseblod.

- Min karrieres hårdeste kamp blev let, fordi Thomas (med efternavn Madsen, træner og eks-mand, red) hele tiden fortalte mig, hvad jeg skulle gøre, fortalte en glad og lettet Dina Thorslund.

- VM-sejren i dag gør mig mere glad end sidst, hvor jeg ellers talte om, at sejren var større, end da jeg fødte min søn, Adrian.

- Jeg var denne gang ikke bare bedre forberedt, men også i meget bedre form, sagde Dina Thorslund, der ikke så særligt hærget ud og ikke skulle bruge megen tid på at blive festklar, selv om kampen om WBO's Female World Super Bantamweight Championship kom til at gå tiden ud.

Dina Thorslund fik beviset på, at hun er verdensmester efter sejren. Foto: René Schütze

For Dina Thorslunds vedkommende foregik de ti omgange i et ualmindeligt højt tempo med masser af slag mod en modstander, som kun gik fremad.

- Det var jeg forberedt på, lød det fra en bokser, der havde alle 1600 tilskuere med sig i alle omgange.

Bagefter var der både verbalt 'tusind, tusind tak', men også en begejstret verdensmester, som var oppe i alle fire ringhjørner for at vise bæltet.

Nu er hun altså rigtig verdensmester og ikke som sidst efter sejren over den 50 årige Jamaica-bokser Alicia Ashley, hvor den 24 årige Struer-bokser kun blev midlertidig WBC-verdensmester.

Derfor havde hun frasagt sig VM-titlen hos det andet forbund, fordi hendes promotor, Team Sauerland, ikke kunne blive enig med den tilbagevendte eks-verdensmester Fatuma Zarika, Kenya, om stedet for den VM-kamp.

Den skulle ifølge reglerne have fundet sted, fordi den tidligere verdensmester har været ude med en skade og måtte frasige titlen mod en kamp mod vinder af kampen om den midlertidige titel.

