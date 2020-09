Dina Thorslund besejrer Radovanovic og forsvarer VM-titel

STRUER (Ekstra Bladet): 26-årige Dina Thorslund forsvarede lørdag aften sin WBO VM-titel i super-bantamvægt, da Struer-bokseren på hjemmebane i Struer Energi Park besejrede den tidligere verdensmester Nina Radovanovic på point efter ti omgange, hvor danskeren satte sig mere og mere på kampen.

Begge boksere leverede en aggressiv indledning på dysten, hvor de første runder udviklede sig til en åben slagudveksling. Ikke umiddelbart nogen fordel for danskeren, men Dina Thorslund var trods alt i kontrol.

Det var tydeligt, at serbiske Nina Radovanovic var kommet til Vestjylland for at vinde. Lige så tydeligt var det dog, at Dina Thorslund havde mere råstyrke og vægtfordelen på sin modstander.

Corona-restriktioner gjorde, at kun lige godt 400 tilskuere kunne støtte den lokale heltinde lørdag aften. Selvom ølsalget stoppede klokken 22.00, så leverede publikum en solid lydkulisse og opbakning. De elsker Dina Thorslund i Struer...

I fjerde omgang satte Dina Thorslund for alvor tempoet op og fik flere gode slag ind. I den proces pådrog serberen sig en flænge under venstre øje.

Radovanovic appellerede for, at flængen opstod som følge af et sammenstød de to boksere imellem. Det lignede mere, at danskeren fik ram på sin modstander. Hårdt og gentagne gange…

Tendensen med Dina på toppen fortsatte i femte omgang, hvor Radovanovic løb tør for benzin efter sin Pitbull-åbning. Verdensmesteren fra Struer havde styr på paraderne, mens åbningerne til gengæld begyndte at vise sig hos Radovanovic. Nu begyndte det også at bløde fra udfordrerens næse.

Men den serbiske gæst var en hård nød at knække. Også ikke selv om Radovanovic blev sendt til tælling i ottende omgang. En lidt billig en af slagsen, men det tæller det hele.

Det lykkedes dog Dina Thorslund at udbokse sin modstander i niende og næstsidste omgang. Her virkede Radovanovic for første gang rystet efter en stærk afslutning fra Thorslund.

Nu lugtede både publikum og træner Thomas Madsen blod.

De ville have en knockout, men de måtte lade sig nøje med en sejr på point. En klar sejr, da suveræne Dina Thorslund for alvor satte trumf på i sidste omgang, hvor Radovanovic bare skulle overleve.

Det gjorde hun, men Dina Thorslund forsvarede uden diskussion sit VM-bælte og er nu 15-0 og klar til større opgaver!

