Dina Thorslund forsvarer sin VM-titel efter knockout

Dina Thorslund forsvarede sit ene VM-bælte, da hun lørdag aften vandt over mexicanske Zulina Munoz på knockout i Kolding

Dina Thorslund levede op til forventningerne, da hun sent lørdag aften forsvarede sit VM-bælte i bantamvægt hos WBO.

I Sydbank Arena i Kolding vandt den 28-årige dansker over mexicanske Zulina Munoz på knockout i syvende omgang og tog dermed sin 17. sejr i lige så mange kampe.

Dina Thorslund fik ellers langt fra en optimal optakt til kampen. I oktober blev hun smittet med coronavirus og måtte isolere sig i 12 dage, og endnu tættere på titelforsvaret pådrog hun sig en skade i højre hånd.

Alligevel var der aldrig tvivl om udfaldet af kampen, hvor Thorslund da også på forhånd var regnet som klar favorit mod 34-årige Munoz, der inden dysten havde 53 sejre og blot tre nederlag. 30 af sejrene er kommet via knockout, og derfor var Dina Thorslund forberedt på, at mexicaneren ville komme buldrende fra start.

Danskeren, der til lejligheden var klædt helt i grønt, lod sig dog ikke overrumple og fik allerede i første omgang sat flere solide stød ind i mexicanerens ansigt. Kampen var sat til ti omgange, men men det var næsten et mexicansk mirakel, at der skulle gå syv omgange, før Thorslund kunne strække armene over hovedet.

Zulina Munoz røg allerede til tælling i anden omgang, men fik dog heroisk kæmpet sig til flere minutter i ringen trods store tæsk undervejs.

I syvende omgang gik den dog ikke længere. Et dybt stød fra Thorslund sendte Munoz i gulvet, og der kom hun ikke op fra, før kamplederen havde tildelt danskeren sejren.

Dermed kan hun fortsat kalde sig verdensmester i bantamvægt.

Thorslund skrev dansk boksehistorie i juni, da hun blev den første kvindelige danske bokser til at have VM-bælter i to vægtklasser.

Udover bantamvægt vandt hun også bæltet i super-bantamvægt - ligeledes hos WBO. Den titel snuppede hun i september sidste år, men valgte at forsvare titlen i bantamvægt, da det ikke er muligt at forsvare titler i forskellige vægtklasser.