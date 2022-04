Dina Thorslund forsvarer sin VM-titel i bantamvægt

Dina Thorslund formåede at holde fast i sit VM-bælte i bantamvægt, da danskeren besejrede Niorkis Carreno på hjemmebane i Holstebro

Dina Thorslund er fortsat ubesejret - og hun er fortsat verdensmester.

Den 28-årige dansker forsvarede sent lørdag aften sit VM-bælte i bantamvægt hos WBO-forbundet, da hun på overbevisende facon udboksede Niorkis Carreno på hjemmebanen i Holstebro.

Det var hendes sejr nummer 18 ud af lige så mange mulige.

Hun forkælede de mange fremmødte fans i Gråkjær Arena med en overlegen indsats, hvor hun gang på gang tog teten i ringen.

Allerede tidligt i kampen stod det klart, at det ikke var et spørgsmål, hvorvidt Thorslund ville vinde, men snarere hvornår det ville blive tilfældet.

I de første to omgange så de to boksere hinanden an, men herefter dikterede verdensmesteren fuldstændig begivenhederne.

Mange gange så det ud til, at Carreno var tæt på at kapitulere, men udfordreren fra Venezuela formåede at holde sig oprejst.

Thorslunds kombinationer sad flere gange perfekt, men gongongen reddede hendes modstander fra at gå i gulvet.

Derfor var det heller ikke en overraskelse, da dommerne skulle finde vinderen på point.

Thorslund sejrede yderst komfortabelt med stemmerne 99-91, 99-91 og 100-90,

