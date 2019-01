Dinas tumultariske optakt: - Der er et sindssygt hårdt pres

STRUER (Ekstra Bladet): Den rutinerede træner og struerboer Thomas Madsen sagde det ret klart på Team Sauerlands pressemøde onsdag forud for Dina Thorslunds VM-titelforsvar lørdag i netop Struer:

- Vi kan knap nok gå udenfor en dør, før folk kommer hen og siger: ‘Held og lykke!’. Det er virkelig specielt at mærke, at hele Struer bakker op om os. Derfor er Dina også rigtig glad for at kunne give noget tilbage i ringen på lørdag.

I august sidste år tæskede Struer-favoritten og boksedarlingen Dina Thorslund sig til WBO VM-titlen med en sikker pointsejr over mexicanske Yessica Munoz. Og den ellers beskedne og til tider uimponerede hardhitters popularitet steg snart sagt til uanede højder i den lille vestjyske stationsby.

Endnu en struerboer kom nemlig på verdenskortet.

Gelé i benene

Når 25-årige Dynamit-Dina entrerer ringen, er hun iskold, kompromisløs og benhård - hverken bange, tøvende eller usikker.

På kanvassen styrer hun slagets gang med sine stenhårde næver, når gongongen lyder - og kun en tåbe frygter ikke Thorslunds venstre hammer.

Lørdag skal Struers ukronede bokse-dronning så forsvare sin VM-titel i en drabelig duel mod den erfarne Stuttgart-bokser Alesia Graf, der har adskillige titel-kampe på CV’et.

Thomas Madsen, Dinas ekskæreste, træner og far til deres søn, 4-årige Adrian, øjner dog alligevel chancen for en klokkeklar knockout-sejr - endnu en til samlingen, kan man sige - og han har allerede indviet Dina i opskriften på hurtig succes.

- Når Graf bliver ramt med højre-hooket, så ryster knæene. Så jeg skal ind og se, om jeg kan sætte den højre og se, om der kommer noget gelé i benene. Og hvis der gør, så er knockout noget, jeg går efter, det er helt sikkert! lød det selvsikkert fra Dina.

Egen værste fjende

Men lige så stålsat og viljestærk, som Dina tager sig ud i bokseringen, lige så usikker og nervøs kan hun rent faktisk blive i dagene op til de store Nordic Fight Night-stævner.

Ikke fordi hun er bange for sin modstander og de potentielle tæsk, der venter. Tværtimod.

Det er frygten for at skuffe og ikke selv at præstere på top-niveau, der plager hende. Frygten for ikke at indfri de høje forventninger og kravet om succes. Dinas perfektionisme fremprovokerer nemlig ofte både usikkerhed, nervøsitet og tvivl inden de helt store boksebrag:

- Jeg er ikke nervøs for at møde min modstander, men jeg er nervøs, fordi jeg selv SKAL præstere. Jeg er altid så ekstremt spændt på, om jeg nu også rammer dagen. For der er ingen kære mor, jeg SKAL bare levere, fortæller Dina til Ekstra Bladet.

- Jeg har altid haft den store usikkerhed. Jeg vil jo altid gerne præstere mit allerbedste. Lige fra jeg var helt lille, har jeg altid været ekstremt perfektionistisk. Hvis jeg f.eks. arbejdede på et skoleprojekt, skulle det også altid være HELT perfekt. Når jeg laver noget, så vil jeg altid gerne gøre det hundrede procent, siger hun.

Og så hjælper det ikke ligefrem på nerverne, at optakten til lørdagens opgør mod Alesia Graf mildt sagt har været lettere tumultarisk:

Bachelorprojektet på fysioterapeut-uddannelsen blev nemlig forsvaret ved det grønne bord onsdag, Dinas hus totalrenoveres i øjeblikket og Lemvig Fitness fik i den forgangne uge ansat Struers verdensmester som holdinstruktør. Der har med andre ord været nok at se til i en i forvejen hektisk dagligdag med sønnen, 4-årige Adrian, og de daglige træningspas i bokseklubben med Thomas Madsen.

Og netop i de pressede perioder kan tvivlen pludselig uanmeldt komme snigende og for alvor slå rod:

- Når man er så presset på flere fronter, kan det være utrolig svært. Jeg kan pludselig tvivle på mig selv: ‘Leverer jeg mon 100 procent? Kunne jeg have gjort det bedre? Hvad nu hvis …’, siger Dina.

- Hvis jeg f.eks. ikke har haft overskud til at løbe de daglige 10 kilometer, og hvis jeg ikke lige har haft overskud til at sige pænt nej tak til et stykke chokolade. Tænk nu, hvis det kunne have gjort en forskel på langt sigt? Det er min store usikkerhed i forhold til at skulle præstere i ringen - hvad kunne jeg have gjort bedre? Der er mange følelser i spil, og det er bare et sindssygt hårdt pres, siger hun.

Ex-kæresten og træneren Thomas Madsen hjælper også med det mentale. Foto: Claus Bonnerup.

- Fuck! Tænk, hvis jeg taber?

Hun ser altid frem til at bokse på hjemmebane i Struer. Det er en kæmpe ære og noget, hun virkelig sætter stor pris på, som hun siger. Dina er endda kommet på kommune-budgettet med et årligt sponsorat på 55.000 kroner frem til 2020, som tak for den store pr-værdi hendes bedrifter i ringen medfører for Struer.

- Det er virkelig fedt, at de støtter op omkring personer, som andre unge kan se op til og spejle sig i. Og det hjælper mig, i forhold til at jeg kan udøve den sport, jeg elsker, og opnå de resultater, jeg drømmer om, siger Dina, der samtidig ærligt må erkende, at det også har skabt et langt større pres end forventet - nu hvor varen for alvor skal leveres på hjemmebane:

- Nu kan jeg virkelig mærke forventningerne fra alle sider. Ikke kun fra folk i Struer, men fra alle dem jeg kender, og dem som kender mig, uden jeg helt ved, hvem de er.

- Normalt spekulerer jeg ikke synderligt meget over det. Men nu er jeg virkelig begyndt at kunne mærke det ydre pres. Folk er begyndt at sige: ‘Du vinder jo bare!’. Det er nærmest blevet en selvfølge.Og så tænker jeg jo: ‘Fuck! Tænk, hvis jeg ikke vinder?’. Graf er nemlig en dygtig bokser og en svær modstander. Selv oddsene på mig er meget lave, og jeg tænker bare: ‘Hvad? Så overlegen er jeg da ikke’. Men sådan opfatter folk det slet ikke. Jeg kan godt tænke: ‘Fuck! Hvad nu hvis jeg taber?’.

- Det er allerførste gang, at jeg rent faktisk har ladet mig påvirke af det ydre pres.

FAKTA: Dina Thorslund (Danmark) Født: 14.10.1993 (25 år) Debut: 28.2.2015 Vægtklasse: Super-bantamvægt Stil: Ortodoks Højde: 162 cm Sejre: 12 sejre - heraf seks knockouts Nederlag: 0 Titler vundet: Europamester (EBU)

WBC’s Junior-titel

WBC’s interim VM titel

WBO’s VM-titel

FAKTA: Alesia ‘The Tigress’ Graf (Tyskland) Født: 14.10.1980 (39 år) Debut: 14.2.2004 Vægtklasse: Super-bantamvægt Stil: Ortodoks Højde: 170 cm Rækkevidde: 160 cm Sejre: 29 sejre - heraf 13 på knockout Nederlag: 7 nederlag - heraf 1 på knokout Titler vundet (bl.a.): WBF World Female Super Bantamweight Title

Global Boxing Union Female World Super Flyweight Title

IBF World Super Flyweight Title

