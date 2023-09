Dobbelt dansk verdensmester: Lugter mere blod

Dina Thorslund er ikke for sjov. Efter fredagens sejr over Yulihan Avila kan den danske bokser nu kalde sig dobbelt verdensmester i bantamvægt

På forhånd havde Dina Thorslund kaldt kampen mod mexicanske Yulihan Luna Avila for 'karrierens sværeste'.

Men efter ti runder var virkeligheden en anden.

For da ringeklokken rungede en sidste gang, var der ingen tvivl fra hverken publikum eller andre, der var til stede i Gråkjær Arena i Holstebro.

Dina Thorslund havde bokset sig til sit andet VM-bælte.

For wauw, hvor så kampen egentlig nem ud for den nu dobbelte bantamvægts VM-bælteindehaver. Men så nemt var det ikke ifølge hovedpersonen selv.

- Jeg vil ikke sige, at det var nemt, udtaler den nykårede dobbelte verdensmester.

- Men jeg var så godt forberedt og gav den alt, jeg kunne, i hver omgang.

- Så følte jeg, at jeg havde overtaget og havde landet flest slag i flest omgange - ergo måtte jeg også vinde.

Dina Thorslund er nu indehaveren af verdensmesterbælterne i WBO og WBC. Foto: Morten Stricker/Ritzau Scanpix

Annonce:

- Kun sovet tre-fire timer

Selv for det utrænede øje var gårsdagens boksebrag en sikker sejr for den danske boksedronning, men alligevel er der tale om en kamp med udmattende øretæver i luften.

Selvom diskoteket East End i Holstebro har åbent til sent om fredagen, blev det ikke til den store fejring for Dina Thorslund.

- Jeg var ikke lige i humør til at komme ud og feste, siger den nykronede dobbelte verdensmester.

- I stedet tog min meget tætte veninde og familie mig med hjem, hvor nogle fik kaffe, nogle fik drinks og tog videre i byen.

- Men jeg lagde mig i seng, men adrenalinen pumpede jo helt vildt, så jeg har nok kun sovet tre-fire timer.

Dina Thorslund ankom til ringen med The Scripts' 'Wall of Fame' bragende ud af højtalerne i hallen. Foto: Morten Stricker/Ritzau Scanpix

Vil gå vægtklasse op

Allerede nu har den 29-årige boksestjerne blikket rettet mod næste udfordring.

Det var skemalagt til at være en obligatorisk kamp i december mod en tyrkisk bokser, der var sat til at møde vinderen af fredagens titelkamp.

Annonce:

Men ifølge Thorslund går tyrkeren efter noget IBF, så den er måske afblæst, og dem i de øvre vægtklasser, hendes team har rakt ud til, vil ikke kæmpe mod hende. Så den danske verdensmester står bare standby.

- Jeg har udfordret vægtklasserne op over mig også, men alle har sagt nej tak. Så det er pisseirriterende, fortæller en grinende Dina Thorslund.

Sejren over mexicanske Avila sikrede Thorslund endnu et VM-bælte, men hun har øjnene rettet mod flere titler. Foto: Morten Stricker/Ritzau Scanpix

Drømmescenariet mod Mahfoud

Et drømmescenarie for Thorslund er dog flere VM-bælter til trofæskabet.

Og her er det sjældent, den blot ligger serveret på et sølvfad. Men i Dina Thorslunds tilfælde mødte hendes næste potentielle hovedret simpelthen op til fredagens boksebrag.

Den oplagte modstander, Nina Hughes, indehaveren af endnu et af VM-bælterne i Bantamvægt, WBA-bæltet, var til stede fredag i Gråkjær Arena

Og såfremt hun slår IBF-titelindehaveren Ebanie Bridges, så hun har to bælter. Så kan hun bare komme an.

- Jeg kan lugte muligheden for at få alle fire bælter.

Annonce:

- Det er mit formål med at bokse den sidste tid, for jeg bliver snart 30, siger Dina Thorslund, der reflekterer over et muligt exit fra bokseverdenen:

- Så er jeg er et sted i mit liv, hvor jeg kan mærke, jeg vil have mere familie.

Skulle Thorslund selv bestemme, ville krøllen på karrieren være en kamp mod den danske boksedronning Sarah Mahfoud. Den danske fjervægtsbokser og 'Vild med Dans'-vinder vil Thorslund gerne 'smadre'. Og så kan hun stoppe karrieren.