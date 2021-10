Drama efter kampen: - Idiot

Tilskuerne i Las Vegas og boksefans verden over fik, hvad de havde håbet på.

Tyson Fury og Deontay Wilder gik 11 dramatiske omgange og fik også slået hinanden i gulvet. Til sidst tog favoritten Fury dog sejren på knockout.

Efter opgøret fortsatte dramatikken. Den 33-årige britiske vinder ville sig tak for kampen til Wilder, men det tog amerikaneren tilsyneladende ikke godt imod.

- Jeg gik over for at sige 'godt klaret', men han sagde, at han ikke ville vise god sportsånd og respekt. Det er jeg meget overrasket over. Han er en idiot, sagde Fury ifølge britiske BBC.

Fury mener ikke, at han selv leverede den bedste præstation, men han havde alligevel, hvad der skulle til for at slå Wilder.

- Han blev ved med at rejse sig, men det var den sidste højre hånd på siden af hovedet, der færdiggjorde ham.

Med sejren beholder Fury VM-bæltet i bokseforbundet WBC.

- Inden jeg begynder at tænke på andre modstandere, vil jeg sole mig i denne sejr. Dette var en af ​​mine største sejre, siger Fury.

Første opgør mellem de to boksere i 2018 sluttede uafgjort. Fury vandt anden kamp i februar 2020 og gentog altså succesen natten til søndag.

