Drama efter kampen: Smider bælter ud af ringen

Der udspillede sig et vildt drama i ringen efter VM-braget mellem Anthony Joshua og Oleksandr Usyk.

Britiske Joshua mistede besindelsen, da han natten til søndag dansk tid indså, at han for anden gang på under et år havde tabt en VM-kamp til den ukrainske sværvægter.

Da det stod klart, at ukraineren havde genvundet sine VM-bælter hos forbundene WBA, WBO, IBF og IBO, reagerede den 32-årige brite vredt.

Han kom op at skændes med sit hold og smed to af Usyks bælter ud af ringen, før han stormede væk.

Joshua smed to af bælterne ud af ringen. Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix

Vredesudbruddet kom, efter at Joshua havde ladet en gylden mulighed for at tildele ukraineren hans første professionelle nederlag slippe væk.

Annonce:

Den 1,98 meter høje brite havde således udsigt til at vinde i niende omgang, hvor Usyk kun lige akkurat hang ved. Men den 35-årige ukrainer kom stærkt igen og endte med at kontrollere de sidste omgange, inden han blev udpeget som vinder af et delt dommerpanel.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix

Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix

Foto: Andrew Couldrige/Ritzau Scanpix

I tårer

Boksebraget foregik i arenaen King Abdullah Sports City i Jeddah i Saudi-Arabien. Selv foran den dybt konservative kronprins Mohammed bin Salman lod Joshua bandeordene sidde løst.

- Jeg skulle have vundet, sagde en tårevædet Anthony Joshua på et pressemøde efter kampen.

Det var en følelsesladet Anthony Joshua, der mødte pressen efter sit nederlag til Oleksandr Usyk. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Under pressemødet var han flere gange for berørt af situationen til at kunne tale.

Alt det hårde arbejde kommer med en pris, forklarede Joshua.

- Det vil aldrig knække mig, men det kræver virkelig styrke, og i aften kom der en lille revne i rustningen, sagde han.

Oleksandr Usyk besejrede Joshua med dommerstemmerne 115-113, 116-112. Den tredje dommer pegede på Joshua som vinderen med stemmerne 115-113.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Boksepromoter Mogens Palle har for tre boksere betydet mere, end ord kan beskrive, og der findes detaljer Johnny Bredahl, Brian Nielsen og Rudy Markussen ser tilbage på med smil - læs historien her.