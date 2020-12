Drama før danskerbrag: - Han er meget bange

Se dansk professionel top-boksning lørdag her på Ekstra Bladet (PLUS++). Få adgang her.

Det hører til sjældenhederne, at to danske professionelle boksere møder hinanden i en titelkamp, men det bliver tilfældet lørdag aften, hvor de to ubesejrede danske boksere, Frank Madsen og den lokale Oliver Møllenberg mødes i en tæt kamp om det danske mesterskab i weltervægt.

Ved indvejning fredag aften var der kold luft at mærke mellem de to rivaler, der begge har trænet hårdt op til kampen.

Hjemmefavoritten Oliver Møllenberg spillede med musklerne og stjal rampelyset fra underdoggen Frank Madsen efter aftenens indvejning.

Foto: Jonas Olufson

Den frembrusende Oliver Møllenberg var ikke bleg for at provokere modstanderen og gav ham derfor et klask på maven, inden han forlod indvejningen.

Men det skræmmer bestemt ikke Frank Madsen væk. Tværtimod.

- Han må gerne provokere mig. Vi får at se i ringen, der skal jeg nok sætte ham på plads. Han kan bare komme an. Han er meget bange. Jeg tager den med ro, siger Frank Madsen til Ekstra Bladet.

Men ifølge Oliver Møllenberg provokerer han ikke, fordi han er bange. Han er nemlig helt sikker på, at han vinder over den ubesejrede Frank Madsen.

- Jeg føler mig fuldstændig rustet. Jeg glæder mig til at vinde mit første bælte i morgen.

Udover mesterskabskampen mellem Oliver Møllenberg og Frank Madsen er der yderligere 6 professionelle boksere i kamp, når TK Promotion lørdag den 5. december arrangerer boksestævne i Gilleleje Hallen.

Foto: Jonas Olufson

