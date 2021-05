Drama foran 70.000 tilskuere

Canelo Alvarez stoppede Billy Joe Saunders i ottende runde foran over 70.000 tilskuere i Texas

Boksningen lignede sig selv, før vi kendte til corona. Og lidt til endda.

På AT&T Stadium i Texas var 73.126 tilskuere samlet for at overvære storkampen mellem mexicanske Canelo Alvarez og britisk Billy Joe Saunders, og de fik en del for pengene, må man sige.

Canelo scorede sejren i den hårde kampe med en uppercut, som Saunders ikke kunne komme tilbage fra, og så var det slut i ottende runde.

Dermed har mexicaneren tre ud af de fire bælter i vægtklassen super mellemvægt.

Foto: Meg Oliphant/Ritzau Scanpix

Kampen sluttede på dramatisk vis, da Saunders stadig sad på sin stol mellem ottende og niende runde, da kamplederen stoppede opgøret.

Briten blev sendt direkte på hospitalet med ambulance, da man frygtede, at knoglerne omkring øjet var brækket. Noget af en afslutning på karrierens første professionelle nederlag.

Han var også bagud på scorecards, hvor to havde 78-74, mens sidste dommer havde stillingen 77-75 i Canelos favør.

ESPN skriver, at det var den største forsamling til en indendørsboksekamp, og de 73.126 tilskuere menes også at være største tilskuerflok efter pandemiens indtog.

