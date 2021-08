Drama i nat: Stor nedtur

Se hele Pacquiao-kampen og de øvrige kampe fra natten lige her.

For første gang i mere end to år var Manny Pacquiao tilbage i ringen, men nattens VM-kamp mod cubanske Yordenis Ugás blev en stor nedtur for den 42-årige legende.

Efter 12 hårde omgange tabte han hos alle tre dommere, der havde scoren 115-113, 116-112 og 116-112.

Pacquiao var fint med i starten og havde ifølge eksperter tre af de første fem omgange, men derefter gik det kun én vej.

Undervejs var filippineren også en tur i gulvet.

Han kan dog se tilbage på en relativ god timeløn. På forhånd var det kendt, at han ville få 32 millioner kroner for at stille op, og at hyren kunne stige op til 191 millioner kroner alt efter antallet af pay-per-view-seere.

35-årige Ugás måtte nøjes med 13 millioner kroner i startløn og en del mindre andel af pay-per-view-pengene, men kan i stedet varme sig med fortsat at have VM-bæltet, som han overtog, da det blev ledigt i september sidste år.

Egentlig skulle Pacquiao i denne comeback-kamp slet íkke have mødt Ugás, men den amerikanske IBF- og WBC-verdensmester Errol Spence Junior, men han trak sig i august med en skade, og så trådte cubaneren til.

For Pacquiao var der tale om det ottende nederlag i de 72 kampe, han har bokset siden overgangen til professionel i 1995. Han har inden denne comeback-kamp talt om, at det kunne være slut for altid, hvis han skulle tabe nattens opgør. Endnu er det dog uvist, om han gør alvor af truslerne.

Også Mark O. Madsen var i aktion i nat.

Pacquaio var godt med i starten, men siden gik det ned ad bakke. Foto: Ethan Miller/Ritzau Scanpix